Kościoły przerabiane na restauracje. Polscy samorządowcy szkolą się w Holandii

Przedstawiciele polskich samorządów uczestniczą w realizowanym ze środków Unii Europejskiej projekcie poświęconym nowym sposobom wykorzystania zamykanych kościołów.
W ramach przedsięwzięcia odwiedzają Holandię, gdzie zapoznają się z przykładami "adaptacji" świątyń na restauracje, kawiarnie, muzea oraz inne obiekty użyteczności publicznej.
UE szkoli Polaków, jak zamieniać zamykane kościoły w restauracje
Projekt RE-HERIT (Religious Heritage Rural Areas), finansowany z budżetu UE, ma na celu wypracowanie strategii wykorzystania opuszczonych lub rzadziej użytkowanych miejsc sakralnych w obiekty użyteczności publicznej.
Według organizatorów, działania mają pomóc samorządom w zagospodarowaniu zabytkowych budynków przy jednoczesnym zachowaniu ich wartości kulturowej i historycznej.
Spotkanie w Holandii
Jak podaje "Nasz Dziennik", w projekcie uczestniczą samorządowcy m.in. z województwa kujawsko-pomorskiego. Na spotkanie do Holandii pojechali z inicjatywy urzędu marszałkowskiego.
– Rewolucja bolszewicka wysadzała świątynie w powietrze, a obecni rewolucjoniści zamieniają je na hotele, puby, kluby nocne. To jest nowa odsłona wojny z żyjącem Kościołem – powiedział w rozmowie z gazetą prof. Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL.
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