Szkielet pod podłogą w holenderskim kościele. Sensacyjne odkrycie?

Pod podłogą kościoła św. Piotra i Pawła w Maastricht w Holandii znaleziono kości. Znajdowały się w miejscu, gdzie 200 lat temu stał ołtarz.

Od dawna krążyły plotki, że w kościele pochowany został Charles de Batz-Castelmore, współpracownik francuskiego "Króla Słońce" Ludwika XIV, znany jako d'Artagnan.

– Zaniemówiliśmy, gdy znaleźliśmy pierwszą kość – powiedział BBC Jos Valke, diakon w kościele w Maastricht. Dodał, że na podstawie kilku wskazówek domyślali się, że szkielet należy do legendarnego muszkietera.

Holandia. W kościele mogą znajdować się szczątki d'Artagnana

D'Artagnan zginął podczas oblężenia Maastricht w 1673 r. Później został uwieczniony w powieściach przygodowych Alexandre'a Dumasa o trzech muszkieterach, jako przyjaciel tytułowej trójki.

– Pochowano go w uświęconej ziemi, pod ołtarzem. Znaleźliśmy kulę, od której zginął, a także leżącą w grobie monetę z 1660 roku. Pochodziła od biskupa, który uczestniczył we mszy dla "Króla Słońce" – stwierdził diakon.

Według historyków, d'Artagnan został trafiony w gardło kulą z muszkietu, gdy Ludwik XIV próbował zdobyć Maastricht.

Czy badania DNA potwierdzą tożsamość szkieletu muszkietera?

Wim Dijkman, archeolog, który badania nad grobem d'Artagnana prowadzi od 28 lat, powiedział, że to może być najważniejsze wydarzenie w jego karierze. Zastrzegł, że woli poczekać na wyniki badań DNA mających potwierdzić tożsamość szkieletu.

Próbki są obecnie analizowane w Niemczech. Część kości przewieziono też do holenderskiego miasta Deventer, by ustalić wiek szkieletu, miejsce jego pochodzenia oraz płeć.

Jak przypomina BBC, choć d'Artagnan był wzorowany na postaci historycznej, książka "Trzej muszkieterowie" (Atos, Portos, Aramis i d'Artagnan) to owoc wyobraźni Dumasa.