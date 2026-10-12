Watykan uchylił decyzję abp. Jędraszewskiego. Odwołany proboszcz wraca

O przywróceniu księdza do pełnienia obowiązków proboszcza wierni zostali poinformowani w niedzielę (11 października). Wiadomość przekazał w imieniu metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia kanclerz kurii ks. Jan Dohnalik.

Ks. Wilk objął parafię w 2021 r. W grudniu 2023 r. ówczesny metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski odwołał go z funkcji i nakazał mu opuszczenie domu parafialnego oraz przekazanie parafialnego majątku osobie wyznaczonej do zarządzania wspólnotą.

Proboszcz wygrał z abp Jędraszewskim w Watykanie

Duchowny zaskarżył decyzję do Stolicy Apostolskiej. Sprawa była rozpatrywana w postępowaniu przed Najwyższym Trybunałem Sygnatury Apostolskiej, który jest najwyższym sądem kościelnym.

Dykasteria ds. Duchowieństwa uwzględniła argumenty przedstawione przez ks. Wilka i wycofała dekret o jego odwołaniu. Decyzję zatwierdziła następnie Sygnatura Apostolska.

Ks. Wilk po trzech latach wraca do parafii w Krakowie

W czasie nieobecności ks. Wilka obowiązki administratora parafii pełnił ks. Paweł Głowacz. Krakowska kuria podziękowała mu za dotychczasową posługę oraz zaangażowanie w funkcjonowanie wspólnoty.

Powrót ks. Wilka nastąpi po blisko trzech latach od decyzji abp. Jędraszewskiego, który w listopadzie 2025 r. przeszedł na emeryturę. Zastąpił go kard. Grzegorz Ryś.

Czytaj też:

Kard. Ryś tłumaczy, dlaczego Izrael wciąż jest narodem wybranym