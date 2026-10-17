Porwano księdza. Diecezja apeluje o modlitwę

Jak poinformował 16 października kanclerz diecezji, ks. Joseph Aboyi Itodo, kapłan wracał do domu z Otukpo, gdy został uprowadzony na drodze Ontobi Amejo–Ajegbe. Diecezja podjęła działania na rzecz jego uwolnienia i powierzyła porwanego opiece Najświętszej Maryi Panny.

Nigeria zmaga się z falą porwań dla okupu i ataków uzbrojonych gangów. Od 2009 r. kraj mierzy się również z rebelią dżihadystycznej organizacji Boko Haram. W niektórych regionach dochodzi także do konfliktów między rolnikami a pasterzami, w tym z grupy etnicznej Fulani.

Biskupi Nigerii: Przemoc osiągnęła niedopuszczalny poziom

Konferencja Biskupów Katolickich Nigerii (CBCN) potępiła w sierpniu br. falę zabójstw i porwań w kraju, wzywając władze oraz służby bezpieczeństwa do pilnych działań na rzecz zapewnienia obywatelom spokoju.

W oświadczeniu wydanym 26 sierpnia biskupi wyrazili głęboki smutek z powodu uprowadzenia ponad 60 wiernych z meczetu w Borgu w stanie Niger oraz zabójstwa 47 osób w Ukum w stanie Benue. Według CBCN w wyniku ataku w Benue 17 osób zostało ciężko rannych.

– Z ciężkim sercem i głębokim smutkiem (…) po raz kolejny potępiamy nieustające przelewanie krwi i nasilenie terroru w całym kraju, który osiągnął niedopuszczalny poziom – napisali biskupi.

Ludzie są zabijani i zastraszani

Podkreślili, że Nigeryjczycy są zabijani, zastraszani i zmuszani do opuszczania swoich domów niezależnie od miejsca zamieszkania czy wyznania. – Niezależnie od tego, czy są w meczecie, kościele, na targowisku, czy w zaciszu własnych domów, Nigeryjczycy wciąż są bezkarnie mordowani – stwierdzili.

Biskupi złożyli kondolencje rodzinom ofiar w stanie Benue i zapewnili o modlitwie za rannych. Wyrazili także solidarność z muzułmanami w związku z porwaniem wiernych w stanie Niger, apelując o ich natychmiastowe i bezpieczne uwolnienie. – Atak na jakiekolwiek miejsce kultu jest atakiem na nasze wspólne człowieczeństwo – podkreślili.

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