Fala zbrodni w Nigerii. "Przemoc osiągnęła niedopuszczalny poziom"

W oświadczeniu wydanym 26 sierpnia biskupi wyrazili głęboki smutek z powodu uprowadzenia ponad 60 wiernych z meczetu w Borgu w stanie Niger oraz zabójstwa 47 osób w Ukum w stanie Benue. Według CBCN w wyniku ataku w Benue 17 osób zostało ciężko rannych.

– Z ciężkim sercem i głębokim smutkiem (…) po raz kolejny potępiamy nieustające przelewanie krwi i nasilenie terroru w całym kraju, który osiągnął niedopuszczalny poziom – napisali biskupi.

Podkreślili, że Nigeryjczycy są zabijani, zastraszani i zmuszani do opuszczania swoich domów niezależnie od miejsca zamieszkania czy wyznania. – Niezależnie od tego, czy są w meczecie, kościele, na targowisku, czy w zaciszu własnych domów, Nigeryjczycy wciąż są bezkarnie mordowani – stwierdzili.

"Atak na człowieczeństwo"

Biskupi złożyli kondolencje rodzinom ofiar w stanie Benue i zapewnili o modlitwie za rannych. Wyrazili także solidarność z muzułmanami w związku z porwaniem wiernych w stanie Niger, apelując o ich natychmiastowe i bezpieczne uwolnienie. – Atak na jakiekolwiek miejsce kultu jest atakiem na nasze wspólne człowieczeństwo – podkreślili.

CBCN doceniła wysiłki podejmowane przez władze, ale wezwała rząd, przywódców politycznych i szefów służb bezpieczeństwa do zdecydowanego działania, aby zapewnić obywatelom bezpieczeństwo. Biskupi zaapelowali o prowadzenie operacji wyprzedzających, opartych na danych wywiadowczych, które pozwolą identyfikować i rozbijać sieci przestępcze, zanim dokonają kolejnych ataków.

Wezwali również do szybkiego pociągania do odpowiedzialności sprawców przemocy i ich sponsorów, niezależnie od ich statusu czy przynależności. – Bezkarność sprzyja powtarzaniu się takich czynów – ostrzegli.

Biskupi zwrócili się także bezpośrednio do bandytów, terrorystów, porywaczy i osób ich wspierających, wzywając do zaprzestania przemocy. Podkreślili świętość życia ludzkiego i odrzucili wszelkie próby usprawiedliwiania zabójstw niewinnych osób. – Życie ludzkie należy wyłącznie do Boga i żadna przyczyna nie usprawiedliwia tego okrucieństwa. Nie można budować przyszłości na łzach niewinnych osób – zaznaczyli.

Mimo pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa biskupi wezwali Nigeryjczyków, by nie tracili nadziei i wytrwali w modlitwie o pokój oraz bezpieczeństwo.

– Niech Bóg pokoju przywróci porządek w naszym narodzie, pocieszy tych, którzy opłakują zmarłych, i dotknie serc tych, którzy zadają ból – wezwał nigeryjski episkopat.

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