Nigeria: Uwolniono uczniów porwanych z trzech szkół

Operacja wpisuje się w trwającą od lat falę napięć i przemocy, która dotyka również inne regiony kraju. Jej sprawcami są zarówno ugrupowania dżihadystyczne, jak i uzbrojone bandy zajmujące się porwaniami dla okupu oraz kradzieżą bydła.

Uzbrojeni mężczyźni, których nigeryjska armia oskarżyła o przynależność do ugrupowania dżihadystycznego Boko Haram, porwali 15 maja 46 uczniów i pracowników trzech szkół w stanie Oyo, w południowo-zachodniej części kraju.

Sytuacja w południowo-zachodniej części kraju

Porwania dla okupu stanowią stałe wyzwanie dla władz w niestabilnych regionach północnej Nigerii. Stan Oyo jest jednym z najbardziej zaludnionych w Nigerii, a jego stolicą jest Ibadan – ważne centrum edukacyjne w kraju. Majowy atak podsycił obawy przed rozprzestrzenianiem się islamistycznej przemocy w tym regionie. Napad na szkoły w Esiele i Yawota, rolniczych społecznościach położonych na obrzeżach rozległego Parku Narodowego Old Oyo, wywołał w ciągu miesiąca protesty i strajki nauczycieli w całym stanie.

Na północnym zachodzie zabito 300 członków gangów zajmujących się kradzieżą bydła

Wydarzenie to wpisuje się w atmosferę napięcia i przemocy, która dotyka również inne regiony Nigerii. Jak poinformował urzędnik administracji, w tym tygodniu armia zabiła w północno-zachodnim stanie Zamfara ponad 300 członków gangów zajmujących się porwaniami i kradzieżami bydła. Wojsko przeprowadziło operację przeciwko tym gangom w okręgu Gummi w ramach dwudniowej akcji, która „doprowadziła do wyeliminowania ponad 300 terrorystów” – poinformował w oświadczeniu Mahmud Muhammad Dantawasa, komisarz ds. informacji stanu Zamfara. Ugrupowania specjalizujące się w porwaniach dla okupu terroryzują ludność północnej i środkowej Nigerii. Dokonują oni śmiertelnych najazdów i nakładają opłaty na rolników, którzy chcą dostać się na swoje pola.

Interwencja Stanów Zjednoczonych

Analitycy odnotowali rosnącą współpracę między tymi grupami przestępczymi – kierującymi się przede wszystkim chęcią zysku – a dżihadystami, którzy od 17 lat prowadzą operacje o charakterze terrorystycznym na północnym wschodzie, najpierw pod przywództwem Boko Haram, a następnie pod przywództwem jego odłamu i rywala, Państwa Islamskiego Afryki Zachodniej (ISWAP). W zeszłym miesiącu co najmniej 34 rolników zginęło w dwóch atakach przeprowadzonych przez uzbrojone gangi. W ostatnich miesiącach miały również miejsce naloty amerykańskie, we współpracy z siłami nigeryjskimi, które doprowadziły do zabicia setek członków IS w północno-wschodniej części kraju.

Czytaj też:

Nikaragua: Biskup osadzony w areszcie domowym