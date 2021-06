Znana dziennikarka odchodzi z TVN24. Jej narzeczony pracuje w TVP

Jak informują Wirtualne Media, z TVN24 odchodzi kolejna dziennikarka. Tym razem chodzi o Agatę Zamęcką, która ze stacją była związana od 2014 r.

W rozmowie z portalem Zamęcka przyznaje, że nie zniknie z mediów, ale nie chciała zdradzić, gdzie będzie ją można teraz zobaczyć.

– Nie chciałabym na razie zdradzać kierunku. Sprawy są w toku. Mam do rozważenia kilka propozycji. Ale to, co mogę powiedzieć, to że na pewno pozostanę w branży medialnej – komentowała dziennikarka w Wirtualnych Mediach.

Wiadomo, że narzeczony byłej już dziennikarki TVN24, Tomasz Piechal, pracuje jako dokumentalista w TVP. Pojawiły się spekulacje, że również Zamęcka dołączy do ekipy telewizji publicznej.

Wirtualne Media zwracają uwagę, że w ostatnim czasie z TVN do TVP przeszli m.in. Karolina Pajączkowska,Paweł Blajer czy Maciej Dolega.

Pożegnanie

"Kończy się ważny etap mojego zawodowego rozwoju. Odchodzę z TVN Grupa Discovery" – napisała Zamęcka w poście, w którym wspomniała 7 lat pracy w TVN. Dziennikarka podziękowała za "fantastyczną współpracę".

"Za mną setki relacji, wydań programów i raportów specjalnych. Tysiące godzin spędzonych w studio z wydawcami, producentami, redaktorami i całą obsadą z reżyserki, a potem na żywo na antenie" – czytamy dalej w jej wpisie.

"Czas otworzyć się na nowe wyzwania. Rozwijać kolejne kompetencje, sprawdzić się w nieoczywistych rolach. Całej załodze TVN24BIS i TVN24 dziękuję za fantastyczną współpracę! Mam nadzieję, że jeszcze nie raz przetną się nasze zawodowe drogi!" – dodała.

