Dziennikarka TVN24 przechodzi do TVP Info

Karolina Pajączkowska to absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W 2011 roku brała udział w II edycji "Top model". Brała także udział w zagranicznych konkursach piękności – Miss Intercontinental 2011 i Miss Exclusive of the World.

Pajączkowska karierę dziennikarska rozpoczęła w lokalnej telewizji NTL w Radomsku. W 2016 rozpoczęła pracę w TVN24 Biznes i Świat, gdzie była reporterką oraz prezenterką. Prowadziła m.in. program „Debata młodych".