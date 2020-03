Znany dziennikarz TVN dołącza do TVP Info

"Nie płaciłbym podatków, nie płaciłbym rachunków". Czarzasty zaskakuje

– Wiem, że to co powiem nie jest odpowiedzialne i wiem, że to co powiem nie jest propaństwowe – mówił podczas internetowej konferencji prasowej lider SLD Włodzimierz Czarzasty. Polityk komentował razem z Robertem Biedroniem zaproponowany...