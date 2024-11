Kandydat PiS bez szans w II turze. Wygrywają politycy KO i Hołownia

Jak podaje "Rzeczpospolita", kandydat Prawa i Sprawiedliwości – bez względu na to czy byłby nim Przemysław Czarnek, czy Karol Nawrocki – musiałby uznać wyższość kontrkandydata z Koalicji Obywatelskiej. Okazuje się, że nie ma nawet znaczenia, kto ostatecznie reprezentowałby PO i jej sojuszników – czy Rafał Trzaskowski, czy Radosław Sikorski.

Trzaskowski czy Sikorski? I tak wygra KO

CBOS zbadał bowiem poparcie w II turze wyborów prezydenckich przy każdej możliwej konfiguracji potencjalnych kandydatów wspomnianych ugrupowań.

Tym sposobem, gdyby w decydującej fazie głosowania znaleźli się Rafał Trzaskowski i Przemysław Czarnek, na prezydenta Warszawy głos oddałoby 53 proc. ankietowanych. Z kolei byłego ministra edukacji i nauki poparłoby 32 proc. respondentów.

Natomiast gdyby doszło do starcia Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim, polityk Platformy Obywatelskiej uzyskałby 50 proc. głosów, natomiast na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zagłosowałoby 24 proc. badanych. Jak wskazuje "Rzeczpospolita", pozostali pytani zadeklarowali, że nie zagłosowaliby na żadnego z wymienionych kandydatów lub mieli trudność ze wskazaniem swojego faworyta.

W wariancie, w którym to Radosław Sikorski zmierzyłby się z Przemysławem Czarnkiem, minister spraw zagranicznych uzyskałby 48 proc. wskazań, natomiast w rywalizacji z Karolem Nawrockim – 49 proc. W tym układzie były szef resortu edukacji i nauki mógłby liczyć na 33 proc. poparcia, a prezes IPN na 22 proc. głosów.

Kandydat PiS przegrałby również z Hołownią

Co ciekawe, gdyby w II turze doszło do rywalizacji kandydata Prawa i Sprawiedliwości z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią, to wygrałby marszałek Sejmu. Przedstawiciel PiS poniósłby porażkę, mimo że według badań dotyczących I tury wyborów prezydenckich, to potencjalny przedstawiciel największej partii opozycyjnej ma wyższe poparcie niż kandydat Trzeciej Drogi.

W przypadku starcia między Hołownią a Czarnkiem, marszałek Sejmu uzyskałby 53 proc. poparcia, a były szef MEiN – 32 proc.. Natomiast w przypadku rywalizacji między liderem Polski 2050 a Nawrockim, Hołownia uzyskałby 51 proc., podczas gdy prezes IPN – 25 proc.

Sondaż CBOS zrealizowano w dniach 18-20 listopada. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

