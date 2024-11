Duży wzrost poparcia dla PiS. Wiemy, jak chcą głosować Polacy

"Druga połowa listopada przyniosła poprawę wyniku głównej partii opozycyjnej, przy niewielkim spadku notowań wiodącej partii koalicji rządowej" – czytamy w komunikacie CBOS.

Z sondażu wynika, że do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań: Koalicja Obywatelska, PiS, Konfederacja (w tym łącznie liczony Ruch Narodowy i Nowa Nadzieja) i Lewica. Progu wyborczego nie przekracza jednak Razem. Warto zwrócić też uwagą na wynik Trzeciej Drogi, która z wynikiem 7 proc. nie przekracza progu wyborczego dla koalicji, który wynosi 8 proc.

Wzrost poparcia dla PiS, mocna Konfederacja

Gdyby wybory parlamentarne zostały przeprowadzone w drugiej połowie listopada zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 32 proc. Polaków. Jest to spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu do poprzednich badań z początku listopada.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które notuje duży wzrost poparcia. Obecnie na PiS chce bowiem głosować 31 proc. badanych, podczas gdy w poprzednim sondażu CBOS było to 25 proc. Przewaga KO z 9 pkt. proc. stopniała do zaledwie 1 pkt. proc.

Na trzecim miejscu znalazła się ponownie Konfederacja, którą popiera 13 proc. respondentów. To wzrost o 1 pkt. proc.

Trzecia Droga pod progiem wyborczym

Bardzo słaby wynik notuje sojusz PSL z Polską 2050. Na Trzecią Drogę chce bowiem głosować zaledwie 7 proc. badanych, co nie pozwala koalicji wejść do Sejmu. To i tak lepszy wynik niż w poprzednim sondażu, gdzie formacja miała wynik o 2 pkt. proc. gorszy.

Nad progiem melduje się jednak Lewica, która mimo wewnętrznych tarć dalej cieszy się poparciem 6 proc. respondentów (spadek o 1 pkt. proc.).

Z kolei na partię Razem, która zdecydowała się opuścić koalicją rządową chce głosować obecnie 2 proc. wyborców. 1 proc. badanych zaznaczył opcję "inne ugrupowanie", a 9 proc. opcję "trudno powiedzieć".

