Fala zwolnień. Konfederacja: Klimatyści won. Prąd może być o połowę tańszy

Przedmiotem konferencji prasowej wchodzącej w skład Konfederacji partii Korona był temat masowych zwolnień w Polsce. Towarzyszy temu fala upadłości. W 2022 i 2023 zawiesiło się i zamknęło ponad 200 tysięcy przedsiębiorców, zaś tylko w pierwszym kwartale 2024 r. już 56 tysięcy. Polskie firmy są dobijane głównie przez wynikające z rozmaitych podatków i opłat klimatycznych koszty energii oraz ogólne koszty pracy i biurokratyczne regulacje.

Grupowe zwolnienia Polaków, ale jednocześnie przyjeżdżają migranci

Marta Czech przytoczyła zatrważające dane GUS nt. zwolnień w wielu branżach. Sytuacja jest dramatyczna m.in. w sektorze motoryzacji. – Eurokołchoźnicze dyrektywy kładą na łopatki naszą gospodarkę, ale zwróćmy uwagę, z jakim kuriozum mamy do czynienia. Podczas gdy Polacy są masowo zwalniani, jednocześnie pod przykrywką tego, że brakuje u nas rąk do pracy sprowadza się wszelkiej maści migrantów z różnych stron świata – powiedziała działaczka Konfederacji.

Ukraińcy przejęli polski zakład i zwolnili pracowników

Piotr Heszen podał przykład polskiej fabryki mrożonek Calfrost w Kaliszu, która została kupiona przez ukraińską spółkę Trzy Niedźwiedzie. Ukraińcy zwolnili wszystkich pracowników. Teren został wystawiony na sprzedaż i jak się okazało, teren ma zostać zakupiony przez dewelopera.

– Gdzie jest polski kontrwywiad gospodarczy? – zapytał Heszen, wyrażając stanowisko, że w takiej sytuacji to polskie państwo, resorty siłowe, powinny zapewnić polskim przedsiębiorcom bezpieczeństwo i zadbać o to, by pozwalniać tych, którzy zwalniają Polaków z pracy.

Fritz: Zwolnienia to rezultat pseudo-religii marksizmu-klimatyzmu

Następnie głos zabrał poseł Roman Fritz, zwracając uwagę na niszczenie procesów rynkowych przez realizację ideologii klimatycznej. – Pseudo-religia marksizmu-klimatyzmu za pomocą pustych sloganów: dekarbonizacji, Zielonego Ładu, sprawiedliwej transformacji, spowodowała kompletne przeformułowanie koniunktur, a więc oderwanie od rzeczywistości przepływów towarów, usług, normalnego funkcjonowania gospodarczego firm. Stąd wzięło się to zwalnianie ludzi – powiedział.

Parlamentarzysta przypomniał przykład funkcjonującej od blisko 50 lat elektrowni w Rybniku, która mogłaby działać przez co najmniej 10, 15 lat, ale z przyczyn ideologicznych zostanie zamknięta już w 2025 roku. Zwolnieni zostaną pracownicy, ale dochodzą do tego kooperanci, serwisanci, dostawcy – łącznie ok. 2500 tys. osób., które żyją z tej elektrowni.

Fritz podkreślił, że należy odrzucić sztuczne klimatyczne regulacji i wrócić do racjonalnej polityki gospodarczej.

Skalik: Gdyby nie opłaty klimatyczne prąd w Polsce mógłby być o połowę tańszy

Poseł Włodzimierz Skalik podał kolejne przykłady. Wśród nich walcownię rur Andrzej z Opola, gdzie pracę straciło 400 osób oraz fabrykę z Częstochowy Alchemia – 700 zwolnionych. Powód? Ceny energii elektrycznej. – Gdyby nie opłaty klimatyczne prąd w Polsce mógłby być o połowę tańszy – podkreślił Skalik, pytając czy reszta Polaków będzie czekać aż sama straci pracę, czy zacznie coś z tym robić.

Dlatego moi drodzy – zwolnienia grupowe klimatystów. Natychmiast wszyscy klimatyści won – powiedział Skalik.

Braun: Jednym rozwiązaniem jest wybór niepodległości

Lider partii Grzegorz Braun zaapelował o wypowiedzenie przez rządzących klimatycznych regulacji, bo z tego powodu produkty i usługi stają się tak drogie, że coraz więcej z nich przestaje być dla polskiego społeczeństwa osiągalna.

– Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy nasze życie zostaje podporządkowane fałszywej doktrynie. Kiedyś te fałszywe doktryny transmitowane były z Moskwy, dziś transmitowane są z Brukseli. Tam w Brukseli Związek Sowiecki 2.0 […] na każde pytanie mają tylko dwie odpowiedzi często wymieniane jednym tchem – zmiany klimatu i za mało Zielonego Ładu i wszystko dla Ukrainy, wraży Putin. To są jedyne odpowiedzi na pytania o wszystkie problemy, które ściągnięte zostały na narody europejskie przez specjalistów od zorganizowanej przestępczości, sprowadzania powszechnego niebezpieczeństwa i przyprawiania o straty mienia wielkiej wartości. Tym jest dziś eurokołhoz i tym jest dzisiaj polityka rządu warszawskiego wobec Polaków – powiedział europoseł.

Braun podkreślił, że Polska wciąż jeszcze pozostaje miejscem zasobnym, cywilizowanym i bezpiecznym, ale obecnie znajduje się w punkcie zwrotnym, będąc zagrożona utratą kontroli nad własnym terytorium, zdrowiem i majętnością mieszkańców. – Jedynym rozwiązaniem długoterminowym, realnym a nie pozornym, jest wybór niepodległości bezprzymiotnikowej oraz suwerenności niewyprzedawanej na raty. I tego się nie da zrobić z tą władzą – powiedział.

Konferencja została zorganizowana w Sejmie i była transmitowana na kanale YouTube Konfederacji Korony Polskiej.

