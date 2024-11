Sasin mówi, czemu jego zdaniem wygra jednak Sikorski

W piątek jednym z wiodących tematów są w mediach prawybory pomiędzy Radosławem Sikorskim a Rafałem Trzaskowskim. Członkowie partii Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska decydują, kto zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Głosowanie trwa do północy drogą SMS-ową. Wyniki poznamy jutro.

Sasin: Moim zdaniem to będzie jednak Sikorski

Na temat prawyborów w KO Jacek Sasin wypowiedział się w TV Republika. Jedno z pytań dotyczyło optyki Donalda Tuska na obu kandydatów. Sasin wyraził przekonanie, że Rafał Trzaskowski nie był faworytem lidera Platformy. – Mówiąc szczerze, sam Radosław Sikorski wczoraj potwierdził te nasze domniemania i muszę powiedzieć, że chyba po raz pierwszy się całkowicie mogę podpisać pod słowami Radosława Sikorskiego – powiedział były minister aktywów państwowych.

– Powiedział, że gdyby Donald Tusk chciał Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta, to po prostu by go mianował – przywołał słowa ministra Sasin. – Ponieważ nie chce Rafała Trzaskowskiego, to zarządził prawybory – dodał.

Polityk powiedział, że jego doświadczenie i nos podpowiadają mu, że wygranym będzie jednak będzie Sikorski. – Że Donald Tusk potrafi tak tymi prawyborami zarządzać […] żeby wyskoczył z kapelusza ten kandydat, którego on oczekuje, a wyraźnie Trzaskowskiego nie oczekuje – kontynuował.

W ocenie Sasina wynik prawyborów będzie taki, jaki określił Donald Tusk, a nie jak zagłosują członkowie ugrupowań tworzących Koalicję. – Tusk chce Sikorskiego, ponieważ Sikorski jest jego kumplem, Sikorski jest mu wierny […] to ma być człowiek na każde skinienie i na każde polecenie szefa Platformy Obywatelskiej – wyraził opinię.

Prawybory w KO

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski prowadzili w ostatnich dniach krótką, intensywną kampanię, podczas której starali się wykazać swoje przewagi nad kontrkandydatem.

Decyzja o formule wyboru kandydata poprzez głosowanie w prawyborach zapadła na zebraniu klubu KO przez aklamację. Wniosek o prawybory zgłosił jeden z kandydatów.

7 grudnia w Gliwicach odbędzie się konwencja, w trakcie której zwycięzca zaprezentuje siebie i swój program.

