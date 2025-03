Mocna reakcja na wpis Sikorskiego. "Zanim doprowadzi, że USA wycofa żołnierzy"

Na X doszło do ostrej scysji o Starlinki dla Ukrainy pomiędzy doradcą prezydenta USA Elonem Muskiem i sekretarzem stanu Marco Rubio a ministrem Radosławem Sikorskim. Moduły Starlink zapewniają satelitarny internet i odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdolności obronnych wojsk ukraińskich w wojnie z Rosją. Są własnością firmy SpaceX, którą kieruje Musk.

Musk i Rubio ostro odpowiedzieli szefowi polskiej dyplomacji

"To po prostu zmyślanie. Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka. I podziękuj, ponieważ bez Starlinka Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską" – skomentował Marco Rubio na portalu X. Z kolei Elon Musk napisał "Zamknij się mały człowieczku. Płacisz niewielką część kosztów. I nie ma zamiennika dla Starlinka".

Rubio i Musk odnieśli się do wpisu ministra Radosława Sikorskiego, który z kolei wcześniej komentował wpis Elona Muska. "Za Starlinki dla Ukrainy płaci polskie Ministerstwo Cyfryzacji. Roczny koszt projektu to około 50 mln dolarów" – poinformował Sikorski w niedzielę na platformie X.

"Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie" – to fragment wpisu Muska, który komentował Sikorski. "To, czym jestem naprawdę zmęczony, to wieloletnia rzeź i zastój, które Ukraina nieuchronnie przegra" – dodał.

Szef MSZ ocenił, że Musk "grozi ofierze agresji" i oznajmił, że jeśli jego firma, SpaceX "okaże się niewiarygodnym dostawcą", Polska "będzie zmuszona poszukać innych dostawców".

Doradca Trumpa w swoim wpisie nazwał wojnę "maszynką do mielenia mięsa". "Każdy, komu zależy, kto umie myśleć i naprawdę to rozumie, musi chcieć zatrzymać tę maszynkę do mielenia mięsa. Pokój teraz!" – oświadczył. Jednocześnie wezwał do nałożenia sankcji na dziesięciu największych oligarchów ukraińskich, zwłaszcza tych, którzy mają rezydencje w Monako. "To (wojna) natychmiast się zakończy" – napisał.

Jabłoński: Może niech jednak ktoś zabierze Sikorskiemu Twittera?

Były wiceminister spraw zagranicznych, poseł PiS Paweł Jabłoński szybko skomentował całe zajście na X.

"Dla dobra polskiej dyplomacji – może niech jednak ktoś zabierze Sikorskiemu Twittera? Najlepiej zanim doprowadzi do tego, że USA wycofa żołnierzy z Polski..." – napisał.

Jabłoński: Bardzo poważny błąd dyplomatyczny

W następnym poście Jabłoński napisał, dlaczego jego zdaniem wpis Sikorskiego to bardzo poważny błąd dyplomatyczny.

"1. Marco Rubio ma rację: Musk nie groził Ukrainie wyłączeniem Starlinków – to nadinterpretacja Sikorskiego i brak trzymania nerwów na wodzy (nie pierwszy raz u Radka). 2. Jedynym, który tu grozi, jest sam Radosław Sikorski – który wygraża, że znajdziemy «innych dostawców«... 3....a ta groźba jest bez sensu – nie tylko dlatego, że Amerykanom grozić nie warto, ale przede wszystkim dlatego że jest PUSTA" – czytamy.

"Choćby dlatego, że nie ma w tej chwili realnie innego dostawcy gotowego zapewnić dostęp do satelitarnego internetu na takim samym poziomie.

"Najgorsze, że panować nie umie nad sobą Sikorski – a pogorszenie relacji z USA będzie miało skutki dla nas wszystkich" – zwrócił uwagę.

twitter