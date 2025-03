Budowa schronów przyspieszy? Kosiniak-Kamysz: W bardzo krótkim czasie

W poniedziałek odbywał się prezentacja pozyskiwanego przez Siły Zbrojne RP systemu do szybkiej budowy obiektów infrastrukturalnych UBM (Ultimate Building Machine). W połowie stycznia 2025 r. 2. Regionalna Baza Logistyczna podpisała porozumienie z amerykańskim przedsiębiorstwem M.I.C. Industries w sprawie zakupu maszyn Ultimate Building Machine.

"Pozyskanie maszyn UBM to element Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód. To możliwość szybkiej budowy ukryć dostosowanych do różnorodnych warunków terenowych. UBM to maszyna produkująca budowle o stalowej konstrukcji. Ta fabryka na kołach, która jest zdolna do wytwarzania stalowych elementów nośnych budynków (np. hangarów, hal, magazynów) w ciągu kilku dni, a nie tygodni lub miesięcy" – czytamy w komunikacie resortu obrony.

"Drukarka" do budowy schronów

– Rozpoczęliśmy od prezentacji. To jest program, nad którym pracujemy od wielu miesięcy. Pan minister Cezary Tomczyk, kiedy był w Stanach Zjednoczonych, obserwował jak ta maszyna, o której zaraz będziemy mówić więcej, funkcjonuje w rzeczywistości. Budując Tarczę Wschód, największy po II wojnie światowej program odporności, odstraszania i obrony, największą inwestycję logistyczną na granicy polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej, na granicy wschodniej flanki NATO, budując największe umocnienia, fortyfikacje, systemy dronowe i antydronowe, podjęliśmy decyzję o zakupie również najnowocześniejszego sprzętu, żeby to robić szybko, perfekcyjnie, innowacyjnie – mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef PSL wskazał, że dzięki pozyskaniu UMB, możliwa będzie produkcja "w bardzo krótkim czasie miejsca schronienia, magazyny, hangary". – To jest taka duża drukarka, że tak powiem, która jest w stanie w bardzo krótkim czasie wybudować coś, co dla Tarczy Wschód, a tak naprawdę dla wielu miejsc w Polsce, dla naszego bezpieczeństwa, jest absolutnie konieczne – wskazał.

– Dla Tarczy Wschód jest to konieczne, ponieważ cała filozofia tego programu odstraszania i obrony skupia się na zbudowaniu infrastruktury, która będzie przydatna w momencie zagrożenia. Ta infrastruktura to są czasem żelbetonowe bloki. To są systemy różnego rodzaju, chroniące nas przed poruszaniem się wojsk adwersarzy, ułatwiające przemieszczanie się wojskom własnym. (...) W bardzo krótkim czasie może powstać bardzo dużo takich miejsc – magazynów, miejsc schronienia czy elementów do schronu. Chciałbym powiedzieć, że to jest nasza współpraca polsko-amerykańska. To jest po raz kolejny dowód naszych dobrych stosunków i naszego partnerstwa – podkreślił minister obrony narodowej.

Tarcza Wschód. Czym jest program rządu Donalda Tuska?

Narodowy Program Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód to zaplanowany na lata 2024 – 2028 projekt wzmocnienia odporności Polski na ataki i wojnę hybrydową. Powstał on w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę i korzysta z doświadczeń tej wojny, ale jest projektem pokojowym: ma odstraszyć potencjalnych agresorów, chronić żołnierzy i ludność cywilną, wspólnie z sojusznikami pokazać gotowość do obrony naszych granic.

