Strzelanie z Polski do rakiet nad Ukrainą? Trzaskowski mówi, co sądzi

W piątek wieczorem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski był gościem na antenie Polsat News. Wśród tematów rozmowy były m.in. prawybory w KO, prawdopodobny kandydat PiSu na prezydenta Karol Nawrocki, sprawa Tomasza Szmydt, redukcja wydatków na Kancelarię Prezydenta RP, a także sytuacja geopolityczna w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej i bezpieczeństwa Polski.

Trzaskowski przeciwko pomysłom strzelania z Polski do rakiet nad Ukrainą

– My musimy tworzyć koalicję, która będzie gotowa szybciej i skuteczniej dozbrajać Ukrainę – powiedział Trzaskowski. Zaznaczył, że nie popiera pomysłów o ewentualnym strzelaniu do rosyjskich rakiet nad Ukrainą z terytorium Polski. Z taką propozycją miał zwrócić się do Waszyngtonu jego kontrkandydat Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych zapewnia jednocześnie, że chce trzymać Polskę jak najdalej od wojny. Podkreślił to m.in. w czwartkowym wywiadzie dla Rzeczpospolitej.

Trzaskowski wyraził przekonanie, że Donald Trump kiedy obejmie urząd, nie zostawi Ukrainy bez amerykańskiej pomocy i nie wycofa Amerykanów z zaangażowania w ochronę Europy. W jego ocenie konieczne jest nieustanne naciskanie na europejskich partnerów z NATO, aby wzięli większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. – My to robimy, prawie 5 proc. PKB będziemy wydawali na swoją obronność – przypomniał.

Pytany o niebezpieczną sytuację geopolityczną polityk powiedział, że trzeba kontynuować inwestycje w polską armię, a także dalej zabezpieczać naszą granicę, budować Tarczę Wschód i dbać o relacje ze strategicznymi sojusznikami, z USA. – Ja mam bardzo dobre relacje z Demokratami i Republikanami. Poza tym wzmacniać NATO i współpracować aktywnie w ramach UE – podkreślił wiceprzewodniczący PO.

Prawybory w KO

W piątek członkowie partii Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska decydują, kto zostanie kandydatem KO na prezydenta. Głosowanie trwa do północy drogą SMS-ową.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski to jedyni kandydaci. Decyzja o takiej formule wyboru kandydata zapadła na zebraniu klubu KO przez aklamację. Wniosek o prawybory zgłosił jeden z potencjalnych kandydatów.

Wyniki głosowania mają zostać ogłoszone jutro, tj. 23 listopada. Z kolei 7 grudnia w Gliwicach odbędzie się konwencja, w trakcie której zwycięzca zaprezentuje siebie i swój program.

