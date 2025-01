Co dla Polaków zrobiła minister ds. równości? Kotula nie odpowiada

Interpelacja poselska to jedno z narzędzi parlamentarzystów do kontrolowania pracy rządu. Odpowiedź na interpelację powinna być udzielona w formie pisemnej na ręce marszałka Sejmu nie później niż w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. Grupa posłów PiS postanowiła skorzystać ze swojego uprawnienia i zwróciła się do Katarzyny Kotuli w sprawie "działań minister do spraw równości oraz ich wpływu na sytuację życiową Polaków". Kotula to minister bez teki, a jej resort został powołany po wygranych przez koalicję pod wodzą Donalda Tuska wyborach parlamentarnych.

"W związku z objęciem przez Panią funkcji ministra do spraw równości, odpowiedzialnej za realizację zadań określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do spraw Równości, uprzejmie proszę o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących Pani działań od momentu powołania na to stanowisko" – napisali posłowie PiS w dokumencie, którego fragmenty przytacza Onet.

Czym zajmuje się minister ds. równości?

"Proszę o przedstawienie harmonogramu wszystkich działań podjętych przez Panią od momentu powołania na funkcję ministra do spraw równości, z wyszczególnieniem inicjatyw, spotkań, projektów i działań legislacyjnych. W harmonogramie proszę uwzględnić: daty i szczegóły każdego z podjętych działań, cele tych działań oraz ich przewidywane rezultaty, wszystkie związane z tym koszty, osoby i instytucje, z którymi Pani współpracowała w ramach tych inicjatyw, jakie cele zostały osiągnięte w ramach tych działań?" – czytamy dalej.

Posłowie pytają o konkretne inicjatywy, które "przyniosły pozytywne efekty dla Polski? Proszę o wskazanie przykładów działań, które przyczyniły się do poprawy sytuacji w kraju, w szczególności w obszarach dotyczących równości i równego traktowania obywateli". W interpelacji pada też pytania o koszt funkcjonowania Departamentu do spraw Równego Traktowania

Pod interpelacją podpisali się Iwona Ewa Arent, Michał Cieślak, Anita Czerwińska, Mariusz Gosek, Sebastian Kaleta, Jan Kanthak, Sebastian Łukaszewicz, Dariusz Matecki oraz Michał Woś.

Dotychczas minister Kotula nie udzieliła odpowiedzi parlamentarzystom PiS.

