Poprawka do budżetu. Mniejsze wydatki na 14 instytucji państwowych

Jak informuje w czwartkowym wydaniu "Dziennik Gazety Prawna" w ramach cięcia wydatków budżet 14 instytucji państwowych na 2025 rok ma zostać pomniejszony łącznie o blisko 300 milionów złotych.

"DGP" dotarł do projektu poprawki do projektu budżetu na 2025 r., którą w czwartek ma procedować sejmowa komisja finansów publicznych. Głosowanie w Sejmie nad przyszłorocznym budżetem jest zaplanowane na 6 grudnia, natomiast zakończenie prac – na styczeń. Jak wynika z informacji "DGP", treść poprawki została uzgodniona we wtorek w gronie koalicji rządzącej.

Mniejsze wydatki na 14 instytucji państwowych

Cięcia przyszłorocznego budżetu planowane przez rząd dotyczą instytucji obsadzonych w minionych kadencjach przez Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi tu przede wszystkim o Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa, Sąd Najwyższy oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Jak informuje "DGP", w ostatnich dniach zapadła decyzja, by cięcia objęły również 10 innych instytucji: Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Naczelny Sąd Administracyjny, kancelarie: Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, a także Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Krajowe Biuro Wyborcze, Państwową Inspekcję Pracy i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Największe różnice w stosunku kwot, o które wnioskowały instytucje, a tymi, które miałyby otrzymać, dotycząc IPN i NIK. W przypadku IPN ma to być mniej o prawie 70 mln zł, a Najwyższa Izba Kontroli ma dostać 50 mln zł mniej.

Z kolei budżet KRRiT zostanie pomniejszony jedynie o 1,6 mln zł. Po ewentualnym przegłosowaniu proponowanych w poprawce zmian, stracą także TK i KRS. Ich wydatki będą mniejsze niż te, które zapisano w tegorocznej ustawie budżetowej. TK miałby dostać mniej o ok. 4,5 mln zł, natomiast KRS – ok. 3,7 mln zł.

