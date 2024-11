Wyższe dopłaty do samochodów elektrycznych. Ogromny budżet z KPO

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedstawił do konsultacji projekt programu dopłat do zakupu, leasingu i wynajmu długoterminowego aut elektrycznych "Mój elektryk 2.0". Konsultacje trwają od 18 do 29 listopada 2024 r.

"Wsparcie zakupu, leasingu, wynajmu długoterminowego pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1 będzie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Na nowy instrument wsparcia, w kamieniu milowym dla działania E4Ga, przyznano kwotę 373 750 000 euro (ponad 1,6 mld zł)" – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zapisami zrewidowanego KPO, w ramach inwestycji E1.1-4 możliwe jest oferowanie wsparcia do 40 tys. zł na pojazd kategorii M1. W kwocie tej przewidziano bonus za trwałe zezłomowanie starego pojazdu spalinowego oraz bonus w przypadku niskich dochodów.

Dopłaty do elektryków z KPO. Nawet 40 tys. zł dotacji

Dofinansowanie w ramach KPO opiera się więc na innych bonusach oraz jest istotnie wyższe od obecnie oferowanego w programie "Mój elektryk". Obecnie dotacja na poziomie podstawowym wynosi 18,75 tys. zł i 27 tys. zł dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny lub przy deklaracji zwiększonego przebiegu – podkreślono w materiale.

Zgodnie z decyzją wykonawczą Rady UE, ogłoszenie programu ma nastąpić do końca 2024 r., natomiast do II kwartału 2025 r. ma nastąpić wypłata 25 proc. puli wsparcia KPO na rzecz beneficjentów, a kolejne 75% do II kwartału 2026 r.

W sierpniu br. NFOŚiGW podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu naboru w ścieżce leasingowej programu priorytetowego "Mój elektryk" – od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., ze względu na wyczerpanie przewidzianych na ten cel środków w wysokości 660 mln zł.

NFOŚiGW z programu "Mój elektryk" dofinansował ok. 25 tys. pojazdów elektrycznych. Łączny budżet programu realizowanego od 2021 r. wynosi 960 mln zł.

Czytaj też:

Samochody elektryczne. Chińczycy wstrzymują inwestycję w Polsce