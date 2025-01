Trzaskowski zmienił całkowicie zdanie ws. Ukrainy w UE. W trzy dni

– Dzisiaj dla nas jest rzeczą fundamentalną zabezpieczenie interesów naszego rolnictwa, konkurencyjności naszego rolnictwa, dlatego, że to również się przekłada na kwestie bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo żywnościowe w tych trudnych czasach jest rzeczą nadrzędną, dlatego ja spotykam się z rolnikami, spotykałem się i na Podlasiu i na Mazowszu, dzisiaj tutaj w zachodniopomorskim – powiedział Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej w środę.

Kandydat KO w wyborach prezydenckich stwierdził, że jest to lekcja na przyszłość, że kolejne umowy handlowe muszą być pod dokładnie analizowane. – Trzeba się przyglądać tym umowom, które Unia Europejska negocjuje, nie zgadzać się na rozpoczynanie negocjacji w tych obszarach, które mogą być szkodliwe dla polskiego rolnictwa i również brać pod uwagę wpływ tych umów na polskie rolnictwo – stwierdził. – Przed nami bardzo trudny proces przyjmowania Ukrainy do Unii Europejskiej. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, jeżeli polityka rolna nie zostanie zmieniona i to jest oczywiście pytanie, w jaki sposób ta polityka miałaby się zmieniać i o tym trzeba bardzo szczerze rozmawiać zarówno w UE jak i z naszymi ukraińskimi partnerami – mówił.

Trzaskowski oburzony. Wcześniej mówił to samo

Wątpliwości co do wejścia Ukrainy do UE wyraził tego samego dnia Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez PiS. Zapytany w Polsat News, czy widzi Ukrainę w NATO odpowiedział, że ma stałe zdanie w tej kwestii i wyrażał je już jako prezes IPN – wiąże się ono z kwestią zbrodni wołyńskiej. – Na dzień dzisiejszy nie widzę Ukrainy w żadnej strukturze, ani w Unii Europejskiej, ani w NATO, do momentu rozstrzygnięcia tak ważnych dla Polaków także spraw cywilizacyjnych – wskazał.

To mocno oburzyło Trzaskowskiego, który nagle zmienił zdanie. – Bardzo mnie zaskoczyły słowa mojego konkurenta stawiające pod znakiem zapytania członkostwo Ukrainy w NATO czy Unii Europejskiej dlatego, że jest to polska racja stanu – powiedział w sobotę.

