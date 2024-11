Bosak dementuje plotki o Sikorskim i apeluje, by komentować rzeczywistą politykę

W programie Ewy Bugały w Telewizji Republika jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak został zapytany m.in. o rozsiewane pogłoski jakoby część elektoratu Konfederacji miała uważać, że Radosław "Sikor" Sikorski mógłby być jako prezydent Polski.

Bosak: Sikorski i Trzaskowski tak samo niebezpieczni dla Polski

Bosak powiedział, że są to kompletnie wymyślone historie i w gruncie rzeczy w Konfederacji nikt nie interesuje się rywalizacją Sikorskiego z Trzaskowskim. – To jest ich wewnętrzna, platformerska wojenka. W mojej ocenie oni są tak samo niebezpieczni dla Polski. Niezależnie który z nich będzie kandydował na prezydenta z ramienia Platformy Obywatelskiej trzeba zrobić wszystko, żeby nie wygrał w drugiej turze – powiedział parlamentarzysta prawicy.

Bosak podkreślił, że kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen cały czas odbywa spotkania z mieszkańcami kolejnych polskich miast i przekonuje do poglądów prawicowych. – Zrobimy wszystko, żeby zły, szkodliwy program, który prezentuje i realizuje PO, został zablokowany – powiedział Bosak, dodając, że zwycięstwo kandydata tej formacji byłoby dla Polski "tragedią". – Potrzebny jest prezydent, który będzie zdolny zawetować ich wszystkie szkodliwe pomysły – podkreślił polityk.

Co z nielegalnymi imigrantami? Bosak: Komentujmy bardziej rzeczywistą politykę niż zapowiedzi

Jedno z pytań w dalszej części programu dotyczyło podejścia do problemów z imigrantami w kontekście pojawiających się pomysłów, żeby polscy podatnicy płacili nielegalnym imigrantom za wyjazd z Polski oraz zapewnienia Donalda Trumpa, że w operacji masowej deportacji nielegalnych imigrantów z USA weźmie udział wojsko.

Bosak zaapelował, by z dystansem traktować zapowiedzi. – Lepiej by było, gdybyśmy w Polsce komentowali rzeczywiście prowadzoną politykę migracyjną. Czyli np. to, co faktycznie zrobił w swojej pierwszej kadencji Donald Trump i bynajmniej nie był to stan wyjątkowy i wojsko deportujące nielegalnych imigrantów, i to, co rzeczywiście robi nasz rząd. Ani ten rząd nie płaci nikomu za wyjazd, ani tamten rząd nie wprowadzał stanu i wojska – zwrócił uwagę.

– Politycy mają tendencję do gadania w mediach różnych rzeczy i potem ich nierobienia. Uważam, że ten rząd nie będzie płacił nielegalnym imigrantom za wyjazd z Polski, bo wygeneruje nam to popyt, żeby przyjeżdżali po kasę. A Trumpowi życzę, żeby skutecznie walczył z nielegalną imigracją, bo to jest wariactwo, co się tam zaczęło dziać, natomiast, czy mu to wyjdzie, poczekajmy, zobaczymy – powiedział Krzysztof Bosak.

