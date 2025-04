Wyrok ws. adwokata od "trumny na kółkach". Sąd zdecydował

Do tragedii z udziałem Pawła K. doszło we wrześniu 2021 roku. Mecenas wraz z żoną i synem wracał do Łodzi z Warmii, gdzie uczestniczył w ślubie oraz weselu przyjaciółki i znanej blogerki Martyny Kaczmarek. Na wąskiej drodze między Jezioranami a Barczewem prowadzony przez Kozaneckiego sportowy mercedes zderzył się czołowo z leciwym audi, którym jechały do rodziny dwie starsze kobiety. Obie zginęły na miejscu.

Sam adwokat, który wyszedł z wypadku bez większego szwanku, podsumował go w wyjątkowo bulwersujący sposób. – To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach – stwierdził.

Sąd wydał wyrok. Adwokat skazany

Z ujawnionego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie dokumentu wynikało, że to łódzki adwokat w ostatniej chwili zajechał ofiarom drogę, nie dając szans na uniknięcie tragedii. W organizmie adwokata wykryto śladowe ilości kokainy. Dawki były zbyt małe, by można było postawić mężczyźnie zarzuty związane z narkotykami.

Prokuratura Okręgowej w Olsztynie oceniała, że Paweł K. umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Jednakże sam oskarżony nie przyznał się do winy.

W piątek Paweł K. usłyszał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności oraz otrzymał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres pięciu lat.

Czytaj też:

Prof. Bralczyk trafił do szpitala. Został ranny w wypadkuCzytaj też:

Szokująca opinia rzecznika TSUE. "Teza o bezwzględnej podległości polskich sądów"