Szokująca opinia rzecznika TSUE. "Teza o bezwzględnej podległości polskich sądów"

Rzecznik Generalny TSUE Dean Spielmann wydał opinię, że "sąd krajowy jest zobowiązany pominąć orzeczenie" Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych polskiego Sądu Najwyższego w sprawie uchylenia wyroku dotyczącego nieuczciwej konkurencji na rynku czasopism z krzyżówkami.

Rzecznik TSUE: Pominąć orzeczenie

Sprawa jest bardzo poważna. O co chodzi? Otóż Sąd Apelacyjny w Krakowie zwrócił się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi. Pytał, czy skład orzekający Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, który uchylił prawomocny wyrok sądu powszechnego, spełnia wymogi sądu w rozumieniu prawa UE, a jeżeli nie, to czy sąd powszechny, którego wyrok został uchylony, może uznać takie orzeczenie Sadu Najwyższego za niebyłe i je pominąć.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który SN uchylił w 2021 r., dotyczył zakazu nieuczciwej konkurencji na rynku czasopism z krzyżówkami i został wydany w 2006 r. Po 14 latach ze skargą nadzwyczajną na to orzeczenie zwrócił się do SN Prokurator Generalny.

Rzecznik Spielmann w swojej opinii napisał, że zgodnie z orzecznictwem TSUE "ogół okoliczności" związanych z powołaniem sędziów polskiej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stoi na przeszkodzie uznaniu jej za niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy.

"Jeśli chodzi o losy prawne orzeczenia wydanego przez ten organ, sąd krajowy jest zobowiązany pominąć je lub, jeżeli okaże się to niezbędne w celu zapewnienia pierwszeństwa prawa Unii w danym kontekście proceduralnym, uznać je za niebyłe" – ocenił.

Lewandowski: Spielmann forsuje tezę o bezwzględnej podległości polskich sądów

"Naprawdę trzeba zrozumieć, że dzisiejsza opinia rzecznika generalnego TSUE Deana Spielmanna forsująca tezę o bezwzględnej podległości polskich sądów prawu europejskiemu i orzecznictwu TSUE, a nie polskiej Konstytucji, nie jest tylko kwestią «wykładni» prawa, ale chodzi tutaj w gruncie rzeczy o ideologię i chęć stworzenia centralnego państwa «europejskiego»" – napisał mecenas Lewandowski na platformie społecznościowej X.

"Dean Speilmann, który był sędzią ETPCz i jego Prezesem, choć sam jest Luksemburczykiem, otwarcie określa się mianem: «EUROPEJCZYKA i INTERNACJONALISTY«" – dodaje.

"«Rozpychanie się łokciami« przez organy unijne, wbrew brzmieniu Traktatów, w sprawach nieprzekazanych im przez państwa członkowskie i do tego z naruszeniem Konstytucji ma swój określony cel, a nie jest tylko stanowiskiem jakiegoś «bezstronnego« i «niezależnego» prawnika-eurokraty" – podsumowuje Lewandowski.

