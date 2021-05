Czy Polacy obawiają się pandemii? Intrygujący sondaż

Jak podali autorzy badania, blisko co piąty ankietowany (18 proc.) wyraża duże obawy.

"Skala obaw przed zarażeniem się koronawirusem zależy przede wszystkim od wieku – im starsi respondenci, tym silniejszy niepokój z tym związany. Zarażenia obawia się ogółem 70 proc. badanych mających co najmniej 65 lat i jedynie niespełna co trzeci ankietowany do 24 roku życia (32 proc.)" – podał CBOS.

Według autorów sondażu, nawet zaszczepienie dwoma dawkami szczepionki nie eliminuje obaw przed zakażeniem. Większość zaszczepionych (wśród których dominują osoby w wieku 55+) deklaruje mniejsze lub większe obawy przed zachorowaniem. "Generalnie są one skorelowane z chęcią zaszczepienia się przeciw COVID-19" – czytamy w sondażu przesłanym w piątek PAP.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na próbie liczącej 1163 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Nowe dane o zakażeniach

Mamy 1 679 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – podało w piątek MZ. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 191 osób. Nowe zakażenia SARS-COV-2 dotyczą województw: mazowieckiego (221), śląskiego (200), wielkopolskiego (191), dolnośląskiego (163), łódzkiego (135), małopolskiego (130), pomorskiego (94), zachodniopomorskiego (92), lubelskiego (84), kujawsko-pomorskiego (81), opolskiego (56), podkarpackiego (44), warmińsko-mazurskiego (44), świętokrzyskiego (42), podlaskiego (38), lubuskiego (35).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w komunikacie, że 29 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. W raporcie napisano, że z powodu COVID-19 zmarło 56 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 135 osób (łącznie 191 zgonów w ciągu ostatniej doby). Według danych MZ, łączna liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w piątek do 2 863 031. Od początku wybuchu epidemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 72 691 osób. Wyzdrowiało 2 618 031 chorych.

