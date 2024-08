MKiDN musi przeprosić TV Republika. Mocne uzasadnienie sądu

W styczniu tego roku dziennikarze TV Republika nie byli wpuszczani na konferencje prasowe ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra sprawiedliwości. W kwietniu stacja skierowała przeciwko MKiDN pozew w związku z naruszeniem prawa prasowego oraz konstytucji, wskazując, że dziennikarze tego medium są dyskryminowani przez resort. W odpowiedzi ministerstwo argumentowało m.in., że konferencje prasowe to tylko jedna z możliwości zadawania pytań przez dziennikarzy. Mogą oni bowiem także wysyłać maile.

Wyrok sądu

3 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprosić stację. Resort musi także zwrócić koszty procesu. Dziennikarze stacji dotarli do uzasadnienia wyroku.

"Powództwo zasługiwało na częściowe uwzględnienie. Sąd doszedł do przekonania, że pozwany swoim działaniem polegającym na uniemożliwieniu dziennikarzom Telewizji Republika uczestniczenia w konferencjach prasowych organizowanych w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego naruszył dobro osobiste powodowej spółki w postaci dostępu do informacji" – podkreśliła sędzia i dodała, że niewpuszczenie dziennikarzy stacji na konferencje prasowe narusza prawo dostępu do informacji.

Sąd odrzucił także sugestię ówczesnego ministra Bartłomieja Sienkiewicza mówiącą, że TV Republika miała korzystać z zasobów TVP. Jednocześnie zobowiązał ministerstwo do opublikowania oświadczenia następującej treści:

"Ja, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przepraszam Telewizję Republika S.A. za to, że wielokrotnie odmawiałem Telewizji Republice S.A. udziału w konferencjach prasowych zwołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działanie to naruszyło dobra osobiste Telewizji Republika S.A. w postaci dostępu do informacji. Niniejsze oświadczenie składam w wyniku procesu sądowego, wytoczonego przez Telewizję Republika S.A. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację niniejszego oświadczenia przez Telewizję Republika S.A. w dowolnym czasie, miejscu i formie".

