Sikorski: Trzaskowski mógłby zostać szefem MSZ

22 listopada w całej Koalicji Obywatelskiej w skład której wchodzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska odbędą się prawybory. Członkowie tych ugrupowań zdecydują, kto zostanie kandydatem KO na prezydenta. O miano to ubiegają się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wyniki głosowania mają zostać ogłoszone dzień później, tj. 23 listopada. Z kolei 7 grudnia w Gliwicach odbędzie się konwencja, w trakcie której zwycięzca zaprezentuje swój program.

W jednym z wywiadów Sikorskiego zapytano o to, jak widzi polityczną przyszłość swojego rywala, jeśli ten ostatecznie przegra prawybory. "To jest rzeczywiście kwestia, którą wyborcy poruszają na spotkaniach ze mną. Mówią, że MSZ jest w dobrych rękach i pytają: kto by objął ministerstwo, gdybyśmy pana awansowali na prezydenta? Uważam, że mam na to przekonującą odpowiedź, choć to jest oczywiście decyzja premiera: mogę zadeklarować, że gdybym został kandydatem i wygrał te wybory, to proponowałbym na to stanowisko osobę, która była wiceministrem spraw zagranicznych, była europosłem i która – jak sądzę – poradziłaby sobie w tym niełatwym resorcie" – mówił szef MSW w rozmowie z OKO.Press.

"Uważam, że ministrem spraw zagranicznych mógłby zostać Rafał Trzaskowski" – wskazał Radosław Sikorski.

Olsztyn: Radosław Sikorski wyprosił media ze swojego spotkania

Zarówno Sikorski, jak i Trzaskowski, spotykają się z mieszkańcami różnych części kraju. W piątek szef MSZ odwiedził Olsztyn. Co ciekawe, polityk wyprosił wszystkich przedstawicieli mediów

– Prosimy o opuszczenie sali. Zostaje Koalicja Obywatelska – powiedział prowadzący spotkanie w Olsztynie. – Bez mediów będzie nam się szczerzej rozmawiało – stwierdził Radosław Sikorski.

– Panu ministrowi zależało na szczerych, trudnych pytaniach. Prawdziwych. Tak, aby nikt nie czuł się skrępowany obecnością kamer – przekonywał konferansjer.

