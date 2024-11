Kto wygra prawybory w PO? Polacy nie mają wątpliwości

O miano kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta walczą szef MSZ Radosław Sikorski oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. 22 listopada w całej KO, czyli Platformie Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywie Polskiej odbędą się prezydenckie prawybory. Wyniki mają zostać ogłoszone dzień później. Z kolei 7 grudnia w Gliwicach odbędzie się konwencja, w trakcie której zwycięzca zaprezentuje siebie i swój program.

Sondaż: Sikorski kontra Trzaskowski. Kto wygra prawybory prezydenckie w PO?

O prawybory w Platformie Obywatelskiej zapytano Polaków w sondażu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Na pytanie, kto je wygra, a tym samym zostanie kandydatem na prezydenta, aż 57,8 proc. respondentów wskazało Rafała Trzaskowskiego.

Przekonanych o zwycięstwie jego rywala Radosława Sikorskiego było zaledwie 15,7 proc. badanych.

21 proc. respondentów nie miało zdania, a 5,4 proc. nie słyszało o tym wydarzeniu.

Trzaskowski faworytem wśród młodych i wykształconych

Warto zauważyć, że prezydent Warszawy cieszy się poparciem wśród osób z wyższym wykształceniem oraz młodszego elektoratu. Z analizy wyników badania wynika, że za faworyta uważa go aż 65 proc. osób poniżej 24. roku życia.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-13 listopada 2024 roku na próbie 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została losowo-kwotowo dobrana, a wyniki zostały skorygowane w celu odzwierciedlenia struktury demograficznej polskiego społeczeństwa.

Przypomnijmy, że Radosław Sikorski napisał list do działaczy KO, w którym wyjaśnił, dlaczego to właśnie on powinien zawalczyć o prezydenturę z ramienia tej formacji. Odniósł się do swojego rywala. Zapewnił, że o Trzaskowskim może "mówić tylko pozytywnie", ale podkreślił też: "Od 2020 roku сzasy się zmieniły".

