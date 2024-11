"Ostateczność". Szykują plan B ws. Zbigniewa Ziobry

Przewodnicząca sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka (Trzecia Droga) skierowała w ubiegłym tygodniu do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze.

Chcą doprowadzenia Zbigniewa Ziobry na posiedzenie komisji. Kiedy decyzja?

Była to reakcja na czwarte już niestawienie się byłego ministra sprawiedliwości na wezwanie komisji. Uchylenie immunitetu Ziobrze ma otworzyć furtkę do przymusowego doprowadzenia go przed komisję.

Według Radia ZET, rozstrzygnięcie sprawy przesłuchania polityka, a zatem zatrzymanie i doprowadzenie do Sejmu, może nastąpić najpóźniej w marcu 2025 roku. "Jest to jednak data orientacyjna. Niewykluczone, że nastąpi to wcześniej" – czytamy.

Nie wierzą, że będzie zeznawać. Będzie wniosek o areszt dla Ziobry?

Rozgłośnia zwraca jednak uwagę, iż niewielu członków komisji wierzy w to, że były minister sprawiedliwości zdecyduje się odpowiadać na ich pytania. Przewidują, że nawet jeśli zostanie doprowadzony na przesłuchanie, wygłosi oświadczenie, w którym zapewne powoła się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o nielegalności działań komisji i opuści gmach Sejmu. Z tego powodu szykowany jest plan B.

"Jak słyszymy, posłowie są przygotowani na tę sytuację i bardzo możliwe, że zdecydują się wówczas zawnioskować do sądu o 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobry" – czytamy. Rozgłośnia przywołuje jednak opinie prawników, którzy podkreślają, że zastosowanie 30-dniowego aresztu jest środkiem bardzo daleko idącym i w swojej istocie dolegliwym, w związku z czym powinien być traktowany jako ostateczność w razie podejmowania takiej decyzji.

