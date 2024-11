Sikorski wyprosił media ze swojego spotkania. "Będzie nam się szczerzej rozmawiało"

22 listopada w całej Koalicji Obywatelskiej w skład której wchodzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska odbędą się prawybory. Członkowie tych ugrupowań zdecydują, kto zostanie kandydatem KO na prezydenta. O miano to ubiegają się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wyniki głosowania mają zostać ogłoszone dzień później, tj. 23 listopada. Z kolei 7 grudnia w Gliwicach odbędzie się konwencja, w trakcie której zwycięzca zaprezentuje swój program.

Zarówno Sikorski, jak i Trzaskowski, spotykają się z mieszkańcami różnych części kraju. W piątek szef MSZ odwiedził Olsztyn. Co ciekawe, polityk wyprosił wszystkich przedstawicieli mediów

– Prosimy o opuszczenie sali. Zostaje Koalicja Obywatelska – powiedział prowadzący spotkanie w Olsztynie. – Bez mediów będzie nam się szczerzej rozmawiało – stwierdził Radosław Sikorski.

– Panu ministrowi zależało na szczerych, trudnych pytaniach. Prawdziwych. Tak, aby nikt nie czuł się skrępowany obecnością kamer – przekonywał konferansjer.

Joński: Jestem konsekwentny

Zapytany o to, kogo poprze w prawyborach prezydenckich Dariusz Joński odpowiedział, że jest konsekwentny, dlatego odda swój głos na Rafała Trzaskowskiego. Przypomniał, że w trakcie poprzedniej kampanii wyborczej w 2020 roku pracował w sztabie Trzaskowskiego.

– My przede wszystkim mamy dwóch świetnych kandydatów, a PiS nie ma żadnego (...) PiS w tej chwili poszukuje kogoś, kto nie ma problemów z prawem, lub nie będzie miał problemów z prawem (...) Ja uważam, że Radosław Sikorski świetnie się sprawdza w funkcji ministra spraw zagranicznych (...) Jak mówimy o takim tercecie bezpieczeństwa: Donald Tusk – premier, Radosław Sikorski – minister spraw zagranicznych, to Rafał Trzaskowski – prezydent. Tak uważam. Świetne uzupełnienie i świetny team – powiedział polityk KO.

Czy politycy KO nie obawiają się konkurencji ze strony Szymona Hołowni? Niedawno lider Polski 2050 ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich.

– Powiedzieliśmy od samego początku: Niech to będzie rywalizacja w pierwszej turze fair-play, ale w drugiej turze to kandydat, który wejdzie do tej drugiej tury w ramach koalicji 15 października, powinien mieć maksymalne wsparcie – powiedział Joński.

