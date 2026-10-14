Najnowszy sondaż. Polacy stawiają na KO?

Z sondażu OGB wynika, że Koalicja Obywatelska pozostaje liderem sceny politycznej. To właśnie formacja Donalda Tuska może liczyć na najlepszy wynik, który zagwarantowałby jej 20 mandatów.

Drugie miejsce w zestawieniu tradycyjnie przypadło Prawu i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego wprowadziłaby 13 europosłów.

Na podium znalazłoby się jeszcze miejsce dla Konfederacji, która może liczyć na 8 mandatów. Korona Grzegorza Brauna również uzyskałaby reprezentację w europarlamencie, wprowadzając 5 polityków. Nieco gorzej radzi sobie Nowa Lewica, która uzyskałaby 4 mandaty, a najsłabiej wypada Rozwój Plus z 3 mandatami.

Pozostałe formacje nie przekroczyłyby progu wyborczego.

W ostatnich wyborach z czerwca 2024 roku w Polsce zwyciężyła Koalicja Obywatelska, zdobywając 37,06 proc. głosów (21 mandatów), wyprzedzając nieznacznie Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 36,16 proc. poparcia (20 mandatów). Trzecie miejsce na podium zajęła Konfederacja z wynikiem 12,08 proc. (6 mandatów), a do europarlamentu swoich posłów wprowadziły również Trzecia Droga (6,91 proc.) oraz Lewica (6,30 proc.). Następne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w 2029 roku.

Sondaż: KO przed PiS i Konfederacją

Z kolei w nowym sondażu CBOS Polaków zapytano o to, na kogo oddaliby swój głos w wyborach parlamentarnych. Wyniki badania są bez odpowiedzi "trudno powiedzieć" oraz odmów odpowiedzi.

Koalicja Obywatelska – lider sondażu – może liczyć na 32,8 proc. głosów. Drugie jest Prawo i Sprawiedliwość, na które chce zagłosować 22,1 proc. Polaków.

Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość, z poparciem na poziomie 14,7 proc. Konfederacja Korony Polskiej zdobywa w sondażu poparcie na poziomie 11,6 proc. Minimalnie nad progiem wyborczym znalazła się Partia Razem – 5,4 proc. poparcia.

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