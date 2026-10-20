PiS poniżej 20 proc., siedem partii w Sejmie. Oto nowy sondaż

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu dostałoby się aż siedem ugrupowań: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Konfederacja Korony Polskiej, Nowa Lewica, Rozwój Plus oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

Sondaż: Konfederacje gonią PiS

Z nowego sondażu IBRiS dla Polsat News, wynika że najwyższym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu deklaruje 27,8 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 19,1 proc. badanych. Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 12,7 proc.

Tuż za podium znalazła się Konfederacja Korony Polskiej. Na ugrupowania Grzegorza Brauna chce zagłosować 11,4 proc.

Do Sejmu dostałaby się również Lewica z wynikiem 7 proc. poparcia, a także potencjalna formacja Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus – 5,8 oraz PSL, które z wynikiem 5,1 proc. minimalnie przekracza próg wyborczy.

Poza Sejmem znalazłyby się Partia Razem – 3,8 proc. oraz Polska 2050 – 0,5 proc. poparcia.

Jak przełożyłyby się wyniki z wyborów prezydenckich?

W sondażu porównano te wyniki z wynikami ostatnich wyborów prezydenckich. Wśród wyborców Rafała Trzaskowskiego zdecydowanie największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 81,4 proc. badanych z tej grupy. Nową Lewicę wskazało 5,7 proc. respondentów, natomiast PSL uzyskało 4,1 proc. wskazań.

W przypadku osób, które poparły Karola Nawrockiego, większość deklaruje chęć głosowania na PiS. Taką odpowiedź wskazało 60,3 proc. ankietowanych. Konfederację wybrało 8,9 proc., a ugrupowanie Rozwój Plus – 7,2 proc. Z kolei 5,4 proc. respondentów zadeklarowało poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej.

58 proc. z osób które zagłosowały na Sławomira Mentzena nadal popiera Konfederację, natomiast 28,7 proc. deklaruje chęć oddania głosu na partię Grzegorza Brauna. Natomiast aż 90,4 proc. wyborców Brauna z 2025 roku zamierza obecnie poprzeć Konfederację Korony Polskiej.

Wśród osób, które głosowały na Adriana Zandberga, najwięcej wskazań zdobyła Partia Razem, uzyskując 60,8 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazła się Lewica z wynikiem 22,9 proc. Natomiast wśród wyborców Magdaleny Biejat zdecydowana większość, czyli 83,3 proc., deklaruje obecnie oddanie głosu na Lewicę.

Inaczej rozkładają się preferencje polityczne wyborców Szymona Hołowni. Największą popularnością w tej grupie cieszy się PSL, które wskazało 44,8 proc. respondentów. Koalicja Obywatelska uzyskała 23,8 proc. wskazań, a Polskę 2050 zamierza poprzeć 9,7 proc. badanych.

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