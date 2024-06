Najszybsze auta rajdowe świata zawitają na Mazury. Wielkie święto motorsportu w Mikołajkach

Rajd Polski, druga najstarsza impreza tego typu na świecie, rozegrany zostanie na mazurskich szutrach w dniach 27 – 30 czerwca, jako siódma runda Rajdowych Mistrzostw Świata. Kibice sportów motorowych będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć najszybsze rajdowe samochody świata. Królewską klasę, dawniej zwana WRC, obecnie tworzą hybrydowe auta Rally1 wyposażone w silnik spalinowy oraz dodatkowo w jednostkę elektryczną. Silnik spalinowy o pojemności 1,6 litra generuje moc około 400 koni mechanicznych a w połączeniu z napędem elektrycznym jednostka napędowa osiąga nawet 500 KM.

Obecnie trzech producentów zdecydowało się na wystawienie aut klasy Rally1 są to: Ford z modelem Puma, Toyota GR Yaris oraz Hyundai i20N

Auta królewskiej klasy

Samochody tej klasy charakteryzują się niezwykle efektowaną rozbudowaną aerodynamiką. Potężne spojlery zamontowane są zarówno z przodu jak i w tylnej części, dzięki temu zapewniają doskonały docisk i pomagają kierowcom ujarzmić te prawdziwe rajdowe potwory.

Podczas Rajdu Polski na liście startowej znalazło się dziewięć aut królewskiej klasy. Toyota zdecydowała się wystawić trzy załogi: ośmiokrotnego mistrza świata Sebastiana Loeba pilotowanego przez Vincent Landaisa, Elfyna Evansa jadącego z Martinem Scottem oraz Japończyka Takamoto Katsutę i Aarona Johnstona. Team Hyundaia przysyła aktualnego lidera Mistrzostw Świata Thierrego Neuvila i Martijna Wydaeghe, Otta Tanaka z Martinem Järveoją oraz Andreas Mikkelsena wraz Torstein Eriksenem. M-Sport Fort wystawi załogi: Adrien Fourmaux i Alexandre Coria, Grégoire Munster wraz z z Louisem Louką oraz startującego po raz pierwszy w tego typu samochodzie ubiegłorocznego zwycięzcę Rajdu Polski Mārtiņša Sesksa pilotowanego przez Renārsa Francisa.

Niezwykle mocno obsadzona jest klasa WRC2, gdzie startują auta klasy Rally2. To tutaj na liście startowej znajdziemy kierowców, których dopingować będą tysiące polskich kibiców. Wśród zgłoszonych załóg mamy Kajetana Kajetanowicza i Maćka Szczepaniaka walczących dodatkowo o tytuł mistrza świata w kategorii WRC2 Challenger a także Miko Marczyka pilotowanego przez Szymona Gospodarczyka. Obie załogi pojadą Skodami i będą mieli 21 innych rywali w tej klasie. Pełna lista zgłoszeń liczy 44 ekipy reprezentujące 23 kraje.

Przebieg zawodów

Zawody rozpoczną się w czwartek, 27 czerwca porannym odcinkiem testowym. Następnie kolorowa kawalkada przeniesie się po południu na kameralny rynek w Mikołajkach, bo tam rozpocznie się oficjalne rozpoczęcie imprezy. Pierwszy dzień zakończy się odcinkiem specjalnym na torze Mikołajki Arena zlokalizowanym obok Hotelu Gołębiewskiego, gdzie załogi będą rywalizować w parach.

W pobliżu zabytkowych wiaduktów w Stańczykach rozpocznie się piątkowy etap zawodów, co oznacza że rajd tego dnia przeniesie się na północno-wschodnie krańce Polski, w okolice Gołdapi. Kolejne odcinki to Wieliczki i Olecko. Wszystkie trzy próby będą powtarzany także w popołudniowej pętli.

Sobota to najintensywniejszy dzień rajdu. Tego dnia rajdowcy pokonają 124 oesowe kilometry.

Rozgrzewką będzie oes Świętajno. Następnie zawodnicy pokonają odcinki Gołdap i Czarne, znane w poprzednich edycjach pod nazwą Babki, ale w tym roku w zmodyfikowanej konfiguracji. Dwie pętle tych oesów przedzieli trzeci w tegorocznej edycji pojedynek na torze Mikołajki Arena.

Finał w okolicy Mikołajek

Finałowy dzień rywalizacji stanowić będą dwa odcinki zlokalizowane w okolicach bazy rajdu przejeżdżane dwukrotnie. Będą to odpowiednio odcinek Gmina Mrągowo oraz Mikołajki. Tradycyjnie ostatni oes rajdu to Power Stage, na którym załogi rywalizują o dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej sezonu.

Karnety oraz gadżety związane z rajdem dostępne są w oficjalnym sklepie 80. ORLEN Rajdu Polski

WRC w stolicy

Już w najbliższą niedzielę będzie można poczuć przedsmak wielkich emocji. W godzinach 16:00 – 19:00 na błoniach PGE Narodowego w Warszawie odbędzie się impreza pod nazwą WRC Rally Show Warsaw. Swój udział w wydarzeniu potwierdził Martins Sesks, zwycięzca ubiegłorocznego ORLEN 79. Rajdu Polski i pierwszy łotewski kierowca, który stanął na najwyższym stopniu podium tych zawodów. Na asfaltowej trasie będzie prezentował swojego Forda Puma Rally1 w szutrowej specyfikacji, którym już kilka dni później ruszy do walki o punkty mistrzostw świata na odcinkach specjalnych wokół Mikołajek.

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie Rajdu Polski

Jubileuszowa 80. edycja ORLEN Rajdu Polski odbędzie się na Mazurach już po raz 19, gdzie zawodnicy ścigać będą się pośród malowniczych łąk i lasów. Już wiadomo że Rajd Polski tylko w 2024 będzie rundą mistrzostw świata, więc należy się spodziewać tysięcy kibiców, którzy chcą wykorzystać szanse obejrzenia najlepszych kierowców świata w krainie mazurskich jezior.

PROGRAM ORLEN 80. RAJDU POLSKI WRC

CZWARTEK 27.06

10:00 Odcinek testowy Lubiewo

16:20 Sesja autografów Mikołajki Rynek

17:00 Start Mikołajki Rynek

18:05 Spotkanie z zawodnikami Rally Fan Park

19:05 Super OS-1 Mikołajki Arena

PIĄTEK 28.06

08:45 OS-2 Stańczyki 1

10:20 OS-3 Wieliczki 1

11:10 OS-4 Olecko 1

14:05 OS-5 Stańczyki 2

15:40 OS-6 Wieliczki 2

16:30 OS-7 Olecko 2

19:00 Super OS-8 Mikołajki Arena 2

19:30 Serwis Mikołajki

20:00 Spotkanie z zawodnikami

20:00 Rally Party Rally Fan Park Mikołajki Arena

SOBOTA 29.06

08:30 OS-9 Świętajno 1

09:45 OS-10 Gołdap 1

10:35 OS-11 Czarne 1

13:25 Super OS-12 Mikołajki Arena 3

14:00 Serwis Mikołajki

16:00 OS-13 Świętajno 2

17:15 OS-14 Gołdap 2

18:05 OS-15 Czarne 2

19:00 Rally Party Rally Fan Park Mikołajki Arena

20:55 Serwis Mikołajki

21:15 Spotkanie z zawodnikami Service Park

NIEDZIELA 30.06