Nagrody Strażnik Pamięci 2022 przyznane

Kapituła nagrody Strażnik Pamięci uznała, że obok nagród głównych na dzisiejszej gali zostaną wręczone także wyróżnienia w każdej z kategorii.

Mecenas

W kategorii "Mecenas" nagrodę Strażnika Pamięci otrzymały Lasy Państwowe za upowszechnianie wartości polskiej kultury materialnej.–Mowa o organizacji, która zarządza ponad siedmioma milionami hektarów lasów, co czyni ją największą tego typu w Unii Europejskiej. I robi to nieprzerwanie od 98 lat, ponieważ mimo historycznych zakrętów i zmian, funkcjonuje do dziś, łącząc bogatą tradycję z nowoczesnością – mówił w laudacji red. naczelny portalu DoRzeczy.pl Karol Gac.

– Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Obecnie wynoszą one ponad 9 milionów hektarów. Zdecydowana większość z nich należy do państwa i nie powinno to nikogo dziwić. Adam Loret, pierwszy dyrektor Lasów Państwowych, wielki autorytet leśników pisał, że "znaczenie gospodarstwa leśnego nie ogranicza się jedynie do strony ekonomicznej w życiu narodu" – dodawał.

Nagrodę odebrał dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica.



W tej kategorii wyróżniono również Tomasza Kaźmierowskiego, założyciela Fundacji Identitas.

Instytucja

Statuetkę Strażnika Pamięci 2022 w kategorii "Instytucja" otrzymał Narodowy Bank Polski za Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka.

– Narodowy Bank Polski posiada własne muzeum – choć to słowo nie oddaje sedna rzeczy. Centrum Pieniądza NBP to placówka ekspozycyjno-edukacyjna powstała by opowiedzieć o trudnych dziejach rzeczy, bez której nie ma suwerenności i niepodległości – dziejach pieniądza. Nie tylko polskiego. I dobrze, bo jesteśmy częścią większego świata, częścią większej historycznej tradycji. I to także jest powód do radości – powiedział podczas laudacji Piotr Gociek.

Nagrodę odebrali członkowie Zarządu NBP Paweł Mucha i Rafał Sura.

W tej kategorii wyróżniono również Wydawnictwo Biały Kruk oraz Fundację Nasze Dzieci Kornice.

"Twórca"

Tegoroczną statuetkę Strażnika Pamięci 2022 w kategorii "Twórca" otrzymał prof. Ryszard Legutko.

W tej kategorii wyróżnienie otrzymali Krzysztof Skowroński, założyciel i prezes Radia Wnet oraz Tomasz Stańczyk i Sławomir Koper.

Nagroda Specjalna portalu DoRzeczy.pl

Tegoroczną nagrodę specjalną portalu DoRzeczy.pl otrzymało Centrum Życia i Rodziny.

– Jego praca to budzenie sumień, ale także wyobraźni, gdy kapitulacja odpowiedzialności wynika z intelektualnej bezradności. Centrum od wielu lat wytrwale i konsekwentnie przeciwstawia wypychaniu ze świadomości i z debaty publicznej dwóch kluczowych zagadnień: że największymi, najbardziej przemilczanymi ofiarami relatywistycznego państwa i konsumpcyjnego społeczeństwa są nienarodzeni, i że dobra wspólnego narodu nie sposób w ogóle zrealizować bez udziału rodzin, bez poszanowania ich praw, na przykład wychowawczych, bez rozwoju ich życia – mówił w laudacji Marek Jurek, były marszałek Sejmu i felietonista tygodnika "Do Rzeczy".

Nagroda jubileuszowa

Nagrodę jubileuszową z okazji X-lecia Strażnika Pamięci otrzymał PKN Orlen.

– Nasz laureat wspiera twórczość najwyższego lotu, godne osiągnięcia i tradycje, pamięć o najlepszych cechach narodowej wspólnoty, patriotyzm. Widzi się właśnie jako Mecenas historii, kultury i sportu, firmę odpowiedzialną społecznie, nie zapominającą o II wojnie światowej, o bohaterach Powstania Warszawskiego i żołnierzach wyklętych, cudzie nad Wisłą, dniu flagi, rocznicach niepodległościowych i innych ważnych wydarzeniach historycznych. Edukuje dzieci i młodzież, promując postawy patriotyczne. Podkreśla przywiązanie do Polski, czego przejawem jest patriotyzm gospodarczy w działalności Spółki, pojmowany jako wsparcie m.in.: instytucji kultury, działań edukacyjnych, polskich sportowców oraz polskich producentów. Buduje swój wizerunek jako Mecenasa, dla którego polska historia i pielęgnowanie pamięci o jej bohaterach jest szczególnie ważne i cenne – mówił podczas gali Strażnik Pamięci Maciej Rosalak, red. naczelny miesięcznika "Historia Do Rzeczy".

"Strażnik wartości"

Na koniec gali wręczono nagrodę specjalną "Strażnik Wartości - CUSTOS VIRTUTUM" przyznawaną pod patronatem tygodnika „Do Rzeczy” przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Otrzymał ją Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

– Osoba, która pokazała, że można zbudować wielki i silny środkowo-europejski koncern multi-energetyczny i która potrafiła z wielkim osobistym zaangażowaniem - przesunąć środek ciężkości z konkurencji, jak miało to miejsce przez lata w Europie Środkowej pomiędzy koncernami Orlen i MOL - na współpracę, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia także tego, czego wciąż bardzo brakuje nam w Europie Środka – do pomnażania kapitału wzajemnego zaufania – mówił w laudacji dr hab. Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.