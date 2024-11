Sztuczna inteligencja. Szanse, zagrożenia, wyzwania

Punktem wyjścia do wspomnianej dyskusji były analizy BACG poświęcone sztucznej inteligencji. To: Rynek pracy i kompetencji młodych w kontekście generatywnej sztucznej inteligencji (AI) autorstwa dr. Marka Kawy oraz Sztuczna inteligencja. Szanse, zagrożenia i wyzwania autorstwa dr hab. Klaudii Cymanow-Sosin. Ta ostatnia, wspólnie z dr. Krzysztofem Tenerowiczem, prezesem Centrum Grabskiego oraz Łukaszem Rzepką z UPJPII wprowadzili zebranych w zagadnienia związane z AI w odniesieniu do trzech głównych zagadnień: mediów i biznesu ale także życia codziennego. Uczestnikami spotkania byli m.in. studenci wydziałów: Nauk o komunikacji i Nauk społecznych, członkowie: Dziennikarskiego Koła Naukowego i Koła Naukowego Komunikowania Wizerunkowego, doktoranci Uniwersytetu Papieskiego oraz sympatycy Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół UPJP II.

Prof. dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin wprowadziła zebranych w teoretyczne aspekty związane ze sztuczną inteligencją. Pokazała na znane nam możliwości, sposoby wykorzystania oraz zdefiniowane już problemy. Dr Krzysztof Tenerowicz skoncentrował się na praktycznym znaczeniu AI dla gospodarki, biznesu ale także, w znaczeniu bardziej indywidualnym np. dla osobistych wyborów ścieżki edukacji czy wyboru ścieżki kariery. Podkreślił jak bardzo może ona zmienić dotychczasowy rynek pracy, a także poszczególne zawody w jego ramach. Łukasz Rzepka pokazał zebranym praktyczne zastosowania AI. Dowiódł jak w czasie rzeczywistym korzystać ze sztucznej inteligencji, robiąc to mądrze i efektywnie. Podkreślał, że należy mieć świadomość, że korzystając z AI ciągle „uczymy model”, mamy więc wpływ na jej ewolucję i rozwój. Zaprezentował także uczestnikom praktyczne umiejętności „Maurycego” czyli wirtualnego asystenta opartego na AI, któremu zebrani mogli zadawać pytania i z nim dyskutować, co było nie tylko intrygującym ale niezwykle pouczającym doświadczeniem.

Ostatnia częścią spotkania była dyskusja i pytania od uczestników. Dominowały w nich kwestie możliwych zagrożeń związanych z AI, kontroli nad sztuczną inteligencją oraz tego jak szybko i na ile skutecznie będzie ona zastępowała ludzi. Wiele wątków, które zostały poruszone podczas dyskusji niewątpliwie zasługuje na rozwinięcie i osobne spotkania. Tym bardziej, że jak tytułem podsumowania zauważył dr Krzysztof Tenerowicz: Sztuczna inteligencja nie jest dzisiaj tematem teoretycznym, nie jest też przyszłością. Ona stanowi teraźniejszość i już bezpośrednio wpływa na nasze życie. Jest w wymiarze technologicznym, ale także życiowym zjawiskiem, które zmieni nasze funkcjonowanie bardziej niż internet, który w tym zakresie był przełomem. Musimy nauczyć się z AI żyć, funkcjonować i korzystać. Największym wyzwaniem jest jednak by nad nią właściwie panować.

Debata była kolejną okazją do wymiany poglądów oraz swoistym dopełnieniem prac realizowanych w ramach Biura Analiz Centrum Grabskiego, gdzie w latach 2023-2024 powstało już 12 opracowań tematycznych, a kolejne czekają na publikację. Wszystkie są dostępne pod linkiem: https://centrumgrabskiego.pl/bacg/

Debatę przeprowadzono w ramach realizacji zadania: Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego, które sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.