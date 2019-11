Żydzi z Duesseldorfu opuszczą kraj? Z obawy o bezpieczeństwo

Dyrektor gminy żydowskiej w Duesseldorfie i jej przewodniczący przyznają, że tendencje, jakie obserwują obecnie zarówno w polityce, jak i społeczeństwie są bardzo niepokojące. – W gminie dyskutuje się o tym, kiedy nadejdzie czas, żeby opuścić Niemcy – przyznaje dyrektor w rozmowie z rozgłośnią WDR.

Z kolei przewodniczący ocenił, że punktem zwrotnym będą wybory powszechne w 2021 roku. – Nietrudno dziś przewidzieć, że AfD nadal będzie rosnąć w siłę, a demokratyczne partie centrowe będą marginalizowane – powiedział. Jak dodał, gdyby kierować się doświadczeniami z historii, przewodniczący społeczności żydowskiej, powinni wezwać jej członków do opuszczenia Niemiec, póki jest to możliwe. Jednocześnie zaznaczył, że na razie tego nie uczynią, ponieważ nie utracili jeszcze zaufania do nieżydowskiej części społeczeństwa.

Liczba przestępstw antysemickich w Nadrenii Północnej-Westfalii z roku na rok wrasta. W 2019 r. w landzie tym odnotowano 96 przestępstw antysemickich, gdy w pierwszej połowie 2018 r. było ich 89. Odnotowano także wzrost liczby ataków werbalnych i pisemnych, antysemickiej propagandy oraz imprez o antysemickiej treści lub charakterze.