"Parasite" największym zwycięzcą Oscarów. To nie zdarzyło się nigdy w historii

92. gala wręczenia Oscarów przeszła do historii.

Twórca "Parasite" Bong Joon Ho pojawiał się na scenie cztery razy. Południowokoreański film zapisał się w historii Oscarów jako pierwszy nieanglojęzyczny film, który wygrał w kategorii najlepszy film.

Nagrody aktorskie trafiły do: Renee Zellweger, Joaquina Phoenixa, Laury Dern i Brada Pitta.

Polski kandydat do Oscara "Boże Ciało" Jana Komasy przegrał z "Parasite", ale reżyser podkreślał, że już sama nominacja była dla niego ogromnym wyróżnieniem.

Oto zwycięzcy Oscarów 2020:

NAJLEPSZY FILM

"Parasite"

PIERWSZOPLANOWA ROLA ŻEŃSKA

Renee Zellweger - "Judy"

PIERWSZOPLANOWA ROLA MĘSKA

Joaquin Phoenix - "Joker"

NAJLEPSZY REŻYSER

"Parasite" - Joon-ho Bong

NAJLEPSZA PIOSENKA

"I’m Gonna Love Me Again" - "Rocketman"

NAJLEPSZA MUZYKA

"Joker"

FILM MIĘDZYNARODOWY

"Parasite"

CHARAKTERYZACJA

"Gorący temat"

EFEKTY SPECJALNE

"Avengers: koniec gry"

"1917"

MONTAŻ

"Ford vs Ferrari"

ZDJĘCIA

"1917"

DŹWIĘK

"1917"

MONTAŻ DŹWIĘKU

"Ford vs Ferrari"

DRUGOPLANOWA ROLA ŻEŃSKA

Laura Dern - "Historia małżeńska"

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

"Learning to Skateboard in the Warzone"

DOKUMENT

"Amerykańska fabryka"

KOSTIUMY

"Małe kobietki"

SCENOGRAFIA

"Pewnego razu... w Hollywood"

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"The Neighbors Window"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Jojo Rabbit"

SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Parasite"

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

"Hair Love"

FILM ANIMOWANY

"Toy Story 4"

DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA

Brad Pitt - "Pewnego razu... w Hollywood"