Historyczne orędzie Merkel. "To największe wyzwanie od czasów II wojny światowej"

To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ niemiecka kanclerz przez cały okres swojego przywództwa, poza wystąpieniami noworocznymi, nie korzystała z takiej formuły komunikowania się z obywatelami.

– To historyczne zadanie, z którym tylko wspólnie możemy się uporać. Zależy to od każdego z osobna i tym samym od nas wszystkich – mówiła do swoich obywateli Angela Merkel, nazywając pandemię koronawirusa "największym wyzwaniem od czasów II wojny światowej".

Angela Merkel zaapelowała o przestrzeganie wszystkich reguł, które zostają wprowadzane w tym trudnym czasie. Zapewniła jednocześnie, że rząd poważnie traktuje zagrożenie i wykorzystuje wszelkie możliwe środki, aby mu przeciwdziałać.

– Możemy i wykorzystamy wszystko, co konieczne, by wesprzeć naszych przedsiębiorców i pracowników, by mogli przejść tę ciężką próbę –zapewniła.

Dodatkowo Merkel upokajała Niemców, że nie muszą się martwić o zapasy żywności. – Jeśli któregoś dnia półki będą puste, znowu pojawi się na nich towar – podkreślała.