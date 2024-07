Gen. Komornicki zdradza, z jakich powodów Ukraina może przegrać wojnę

Gen. Leon Komornicki to generał dywizji w stanie spoczynku i były wiceszef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W rozmowie z Onetem wojskowy zwraca uwagę, że Polska nie jest w ogóle przygotowana na upadek Ukrainy. – Nie podejmuje się żadnej debaty publicznej na ten temat. Jest pan redaktor pierwszą osobą, która pyta mnie o taki scenariusz. Dominuje życzeniowe rozumowanie, że Ukraina ma tę wojnę wygrać. Jeżeli jednak zaangażowanie Zachodu nie wzrośnie, to państwo ukraińskie tę wojnę przegra. Nic nie wskazuje na to, że armia ukraińska uzyska niezbędne zasoby potrzebne do zwycięstwa – twierdzi generał.

"Kroplówka podtrzymująca front"

W ocenie gen. Komornickiego to, co Ukraińcy otrzymali, można porównać do kroplówki podtrzymującej front obronny i minimalizującej skutki uderzeń powietrzno-rakietowych.

Gen. Komornicki ocenił również taktykę stosowaną przez armię rosyjską. Jego zdaniem ta cały czas doskonali obronę i jednocześnie prowadzi działania aktywne oraz ofensywne o charakterze taktycznym. Przykładem takich działań są te prowadzone od Awdiejewki w kierunku Czasiw Jaru.

Cele polityczne

W opinii generała, rosyjskiej armii wcale nie chodzi o zdobywanie kolejnych części Ukrainy a "zgodnie z celami politycznymi o osłabianie ukraińskiego społeczeństwa, złamanie woli oraz gotowości do obrony kraju. Poprzez wykrwawianie i pozbawianie zasobów ukraińskiej armii”. – A tym samym wywołanie niepokojów społecznych, a także destabilizacji prowadzącej do zmian najwyższych władz politycznych na Ukrainie. W ostatnim czasie służyły temu wszystkie ważniejsze walki tej kampanii, m.in. o Bachmut, Łymańsk, czy Siewierodonieck – zaznacza były wiceszef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.Zdaniem gen. Komornickiego to właśnie w ten sposób Rosja zamierza pokonać Ukrainę.

W ocenie gen. Komornickiego ukraińska armia dała się wciągnąć w te bitwy, przyjmując równorzędną taktykę bez dostatecznej ilości artylerii i amunicji. – Dlatego musiała je przegrać. Oczywiście rosyjska armia także poniosła duże straty w stanach osobowych, ale ukraińskiej armia nie mniejsze były – kończy generał.

