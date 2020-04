Komisja śledcza w sprawie COVID-19?

Agnès Buzyn ustąpiła ze stanowiska ministra zdrowia Francji, aby kandydować na mera Paryża po kompromitacji poprzedniego kandydata partii prezydenckiej La République En Marche! (LREM). W pierwszej turze wyborów lokalnych z 15 marca lista Agnès Buzyn uplasowała się dopiero na trzecim miejscu z wynikiem 17,3 proc. głosów, przechodząc do drugiej tury, gdyż gwarantuje to wynik powyżej 10 proc. Jednak 16 marca była minister zdrowia zawiesiła swoją kampanię i zaapelowała do pozostałych kandydatów, aby uczynili podobnie.