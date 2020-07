Niemal 25 tys. zakażeń w ciągu doby. Indie notują kolejny rekord

Indie są czwartym na świecie krajem, po USA, Brazylii i Rosji, jeśli chodzi o największą liczbę zakażonych koronawirusem.

Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w niedzielę do 19 268.

Indyjska Rada ds. Badań Medycznych, agencja prowadząca działania na rzecz walki z Covid-19, przekazała w zeszłym tygodniu, że do 15 sierpnia, kiedy przypada Dzień Niepodległości Indii, dała sobie czas na opracowanie szczepionki na koronawirusa. Zwróciła się do naukowców przeprowadzających badania kliniczne, aby zapisywali uczestników do 7 lipca - podaje agencja AP.

Główna ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Soumya Swaminathan sceptycznie odniosła się do planów wypuszczenia szczepionki do sierpnia. Jak powiedziała w wywiadzie dla indyjskiej gazety internetowej The Wire, patrząc bardziej realistycznie do sierpnia będą dostępne niektóre wyniki fazy 1 badań, "jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem".

