Ogień w opactwie św. Marcina we Francji. Zatrzymano podejrzanego

Około północy pod jeden z budynków technicznych opactwa podłożono ogień. Zaalarmowany hałasem przełożony opactwa Saint-Martin w Vienne natychmiast wezwał pomoc. Pożar udało się szybko opanować. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego na miejscu. Był to mężczyzna, któremu mnisi od dłuższego czasu pomagali, dając mu jedzenie. Po kontroli okazało się, że był pijany.

Jak stwierdził opat klasztoru, zniszczenia nie są duże i opactwo powinno samodzielnie poradzić sobie z naprawą. Szczęśliwie ogień nie przedostał się do kościoła i biblioteki, gdzie znajdują się liczne księgi i manuskrypty. To jedne z najcenniejszych dzieł piśmiennictwa religijnego w Europie. Mnich wyraził również zadowolenie, że nie doszło do profanacji. Jak sam stwierdził, we Francji codziennie dochodzi do ataków na katolickie kościoły.

Opactwo w Ligugé zostało założone przez świętego Marcina, który początkowo żył jako pustelnik. Po jakimś czasie założył on klasztor dla osób, które gromadziły się wokół niego. Obecnie w opactwie przebywa 25 zakonników.