Nowe oblicze Ameryki

W sierpniu 2019 r. na łamach „The New York Times Magazine” ukazał się specjalny dodatek – zbiór esejów poświęconych historii niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Jak pisała w artykule anonsującym dodatek czarnoskóra redaktorka magazynu i projektodawczyni suplementu, Nikole Hannah-Jones, jego zasadniczym celem było „przeformatowanie amerykańskiej historii”. I rzeczywiście po lekturze zamieszczonych na łamach nowojorskiego czasopisma artykułów ktoś czerpiący tylko z tego źródła wiedzę o historii USA może dojść do wniosku, że dzieje Ameryki to z pewnością nie jest opowieść o kraju wolności, konstytucyjnego ładu utworzonego przez ojców założycieli, ziemi obiecanej dla milionów imigrantów, którzy ciężką pracą mogli przejść drogę „od pucybuta do milionera”.