Włochy: W Bolonii pomoc psychologiczna dla restauratorów w kryzysie

Zorganizowano dla nich spotkania w grupach wsparcia.

Strach, niepokój o przyszłość, załamanie z powodu braku przychodów i konieczności zamknięcia lokali stanowią zagrożenie dla równowagi psychicznej osób dotkniętych skutkami restrykcji i dlatego należy im pomóc.

Do takiego wniosku doszła organizacja biznesowa w stolicy Emilii- Romanii, uważanej za kolebkę najlepszej włoskiej kuchni, gdzie zwłaszcza wielu restauratorów boryka się z trudnościami w związku z częściowym zamknięciem gastronomii.

To dla nich zorganizowano cykl zajęć w grupach z psychologiem. Ich celem, wyjaśnili pomysłodawcy, jest to, by lęk i wściekłość zamienić w pozytywną energię, podzielić się z innymi radami i swoimi obawami a przede wszystkim, by znaleźć siłę i spróbować od nowa.

“Zrozumieliśmy, że frustracja zamienia się w depresję” - powiedziała Isabella Angiuli ze związku handlu i usług, jedna z organizatorek tej inicjatywy. W ramach pomocy dla biznesu odbędą się zajęcia pod hasłami: „Odrodzić się pozytywnie”, „W grupie łatwiej stawić czoła kryzysowi” oraz „Siłą jest chcieć”.

Włochy: Zmiany na pandemicznej mapie kraju

We Włoszech dojdzie do kolejnej zmiany na pandemicznej mapie kraju.

Przewidują to nowe rozporządzenia podpisane przez ministra zdrowia Roberto Speranzę. Największą nowością jest zapowiedziane ogłoszenie Sardynii strefą białą. To pierwsza taka decyzja we Włoszech od początku pandemii. Ma ona zapadać wtedy, gdy liczba zakażeń wynosi poniżej 50 na 100 tysięcy mieszkańców. Oznacza to odmrożenie wszystkich branż biznesu i powrót do względnie normalnej aktywności.

We Włoszech trwa dyskusja na temat planu zmiany strategii kampanii szczepień, co jest konsekwencją głównie redukcji dostaw preparatów i koniecznością zwiększenia tempa w dążeniu do osiągnięcia zbiorowej odporności. Rozważana obecnie propozycja, już pozytywnie zaopiniowana przez krajową Agencję Leków, to podanie tylko jednej dawki szczepionki tym, którzy już byli zakażeni i wyzdrowieli. Według ekspertów jedna dawka wystarczy, bo ozdrowieńcy mają już przeciwciała.