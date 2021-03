Trumny z Lombardii po roku

Obrazki z Chin to był jakiś kosmos, daleko od nas i w ogóle. Ale to włoskie kadry wzmogły panikę, że śmiertelny wirus dotarł i do nas i jeśli się ze szczętem nie zamkniemy, to będziemy mieli tak jak w Lombardii. Dziś wpadł mi w ręce wyimek z poważnego oskarżenia, które odkrywa ówczesne mechanizmy. Jest to początek procedowania procesu przed obliczem włoskich sądów. Trzeba będzie śledzić jego losy. Szczegóły poniżej.

Kryzys covidowy we Włoszech

Pasquale Bacco, lekarz badacz wraz z wirusologiem Giulio Tarro i sędzią Angelo Giorgianni’m – wszyscy trzej należący do powstałego niedawno stowarzyszenia o nazwie «L’Eretico» – wniosą skargę do prokuratury rzymskiej oraz do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko środkom podjętym przez rząd w okresie szczytu epidemii we Włoszech. W skład organizacji „L’Eretico” wchodzi około 2000 lekarzy i prawników.

W oskarżeniu wymieniono szereg aspektów dotyczących niewłaściwego administrowania kryzysem Covid-19 we Włoszech – w szczególności z punktu widzenia medyczno-naukowego, epidemiologicznego i prawnego.

Lekarz: Zabijaliśmy ludzi, chociaż robiliśmy to w dobrej wierze

«Leczenie chorych było możliwe, ale możliwość ta została zignorowana» – napisano.

«Uporczywe zaniedbanie rządu włoskiego sprawiło, że pojawienie się w kraju wirusa przekształciło się w masakrę 35 000 starców».

«Niewłaściwe metody diagnostyczne, błędne leczenie oraz zastosowanie (obowiązujących po dzień dzisiejszy) nieracjonalnych metod kontroli rozprzestrzeniania się infekcji podeptały prawa obywateli chronione przez włoską konstytucję i prawo międzynarodowe».

„Zabijaliśmy ludzi, chociaż robiliśmy to w dobrej wierze; na oddziałach opieki intensywnej zastosowano niewłaściwe leczenie”.

„Mówiono, że nie należy stosować środków przeciwzapalnych, które obecnie są podstawą nowej terapii”.

«Dziś wiemy, że protokół terapeutyczny odnoszący się do walki z koronawirusem był błędny: to właśnie ten fakt – a nie wirus – spowodował tysiące zgonów».

„Podczas zarządzania kryzysem sanitarnym naruszono najbardziej elementarne zasady, których w tego typu przypadkach należało bezwzględnie przestrzegać” – pisze strona „Formazione Concorsi Magistratura”.

«Nie używaliśmy ani środków przeciwzapalnych, ani hydroksychlorochiny, ani heparyny, o których wiemy, że są nieodzowne, natomiast „paliliśmy” tkankę płucną chorych stosując głęboką wentylację».

Spalone tlenem płuca

Dr. Bacco opowiada: „Widziałem podstawy płuc pacjentów podczas autopsji: były całkowicie spalone, ponieważ czysty tlen pompowany pod pewnym ciśnieniem powodował autentyczne oparzenia. Następnie pojawiała się zakrzepica zatorowa, ponieważ tlen nie krążył, jako że płuca były niedrożne”.

Lekarze – dodaje Bacco – postępując zgodnie z wytycznymi rządu, stosowali całkowicie błędny protokół:

„To było jak leczenie cukrzycy cukrem”.

«Wprowadziliśmy we Włoszech karę śmierci, umieszczając pacjentów zainfekowanych Covidem w domach opieki dla seniorów, tj. w bezpośrednim kontakcie z grupą docelową wirusa, czyli osobami starymi i schorowanymi. Nie tylko że skazaliśmy ich na śmierć, ale także na straszliwą śmierć – tj. w całkowitej samotności».

„Najgorsze jest to”– podsumowuje specjalista z zakresu medycyny sądowej – „że nikt za nic nie przeprosił. Zastosowano niewłaściwe terapie i nikt nie powiedział „pomyliliśmy się”».

Maseczki i szczepionki

W oskarżeniu stowarzyszenia mówi się również o nakazie używania masek.

«Maski, zwłaszcza przy aktualnych temperaturach tworzą przed nosem i ustami prawdziwe pożywki hodowlane, umożliwiające powstanie bardzo niebezpiecznego stężenia mikroorganizmów gotowych do rozprzestrzeniania się w ludzkim organizmie. Ponadto, wielogodzinne używanie masek prowadzi do hiperkapnii, czyli podwyższenia stężenia dwutlenku węgla z równoczesnym niedoborem tlenu we krwi, co bardzo spowalnia reakcje (wyobraźcie sobie, jak niebezpieczne jest to podczas prowadzenia samochodu). Hiperkapnia powoduje i zwiększa kwasicę komórkową, która jest doskonałym punktem wyjściowym dla rozwoju nowotworów».

Odnośnie szczepionki przeciwko Cowid, dr. Bacco stwierdza: «Mamy do czynienia z kolosalną operacją ekonomiczną, realizowaną przez lobby farmaceutyczne».

Całość sprawy podsumowuje następująco: «Musimy wrócić do normalnego życia, nie stosując się do poleceń tychże ludzi pozbawionych godności, sumienia i kultury. Czas skończyć z terroryzmem i z polityką terroru. Mam nadzieję, że już nigdy w życiu nie zobaczę podobnych świństw i łajdactw, jakie mogłem obserwować na przestrzeni ostatnich miesięcy».

Jerzy Karwelis

