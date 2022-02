Minister zdrowia Włoch: Pandemia nie wyparowała w magiczny sposób

Jednocześnie szef resortu zdrowia Włoch wyraził przekonanie, że dzięki bardzo wysokiemu wskaźnikowi szczepień można patrzeć na następne miesiące z większą ufnością.

W ten sposób podczas konferencji w Rzymie szef resortu odniósł się do wyników kampanii szczepień we Włoszech, gdzie po dwóch dawkach jest prawie 89 procent ludności, a po trzech 85 procent tych, którzy się do niej kwalifikują.

Zmiany w zasadach covidowych

We wtorek wszedł w życie w kraju obowiązek posiadania przez wszystkich pracowników w wieku powyżej 50 lat wzmocnionej przepustki COVID-19, wystawionej na podstawie szczepienia lub wyleczenia. Kara za przystąpienie do pracy bez tzw. Super Green Pass wynosi do 1500 euro.

Minionej doby zmarło 388 osób i stwierdzono ponad 70 tysięcy zakażeń koronawirusem w około 700 tysiącach testów – podało Ministerstwo Zdrowia. To kolejny dzień stopniowego spadku liczby notowanych infekcji.

Obecnie zakażonych jest około 1,5 miliona osób. Stale zmniejsza się liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali.

Polski lekarz: Początek końca pandemii? Oksymoron

Początek końca pandemii brzmi dla mnie niemal jak oksymoron. Tylko statystyka może udokumentować jej koniec – mówi prof. Michał Witt.

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu prof. Michał Witt odnosząc się do ostatnich decyzji Ministerstwa Zdrowia związanych m.in. z zapowiedzią znoszenia restrykcji podkreślił, że biorąc pod uwagę statystyki i wciąż wysokie liczby nowych zakażeń i zgonów spowodowanych SARS-CoV-2, "początek końca pandemii brzmi dla mnie niemal jak oksymoron".

Jak wskazał, "tylko statystyka, a nie urzędnicza decyzja, może udokumentować jej rzeczywisty koniec".