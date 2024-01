Szef MSZ Ukrainy o sytuacji na froncie. "Być może nawet poważniejsza niż dwa lata temu"

Agencja RBK-Ukraina cytuje fragment wywiadu Kułeby dla niemieckiego "Bilda", w którym stwierdził, że sytuacja na froncie pozostaje bardzo trudna, w szczególności ze względu na brak amunicji, a także systemów obrony powietrznej i rakiet.

– Sytuacja jest bardzo poważna, być może nawet poważniejsza niż od początku rosyjskiej inwazji prawie dwa lata temu – ocenił szef ukraińskiej dyplomacji.

Kułeba: Potrzebujemy więcej systemów obrony powietrznej i rakiet

Jak dodał, zmasowany atak rakietowy przeprowadzony we wtorek przez Rosję jest dowodem na to, że Ukraina potrzebuje większej liczby systemów obrony powietrznej i pocisków do nich.

Według niego, "choć Ukraina znacznie zwiększyła swoją produkcję i będzie to robić nadal, to wciąż widzimy, że zachodni przemysł obronny nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości" amunicji i sprzętu wojskowego.



Zdaniem Kułeby potrzeby Ukrainy "nie odpowiadają potrzebom obronnym" krajów zachodnich.

Ile Ukraina wytrzyma bez pomocy USA? "Rosja może wygrać w ciągu kilku tygodni"

Według amerykańskich mediów Rosja może wygrać wojnę "w ciągu kilku tygodni", jeśli USA nie zapewnią Ukrainie większej pomocy. Taką informację podała 20 stycznia stacja NBC News, powołując się na źródła w Waszyngtonie.

Urzędnicy pragnący zachować anonimowość przekazali dziennikarzom, że zwycięstwo Rosji "odbije się echem na całym świecie", a to z kolei skłoni inne kraje do ponownego przemyślenia swoich stosunków z Ameryką.



John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, poinformował 11 stycznia, że Ukraina przestała otrzymywać pomoc wojskową od Stanów Zjednoczonych. Ostatni, dwunasty pakiet pomocowy o wartości 250 mln dolarów, Pentagon przekazał Kijowowi pod koniec grudnia.



NATO podpisało we wtorek kontrakt o wartości 1,1 mld euro na dostawy amunicji artyleryjskiej 155 mm – podał Sojusz. Zgodnie z kontraktem część pocisków ma zostać dostarczona Ukrainie.

Czytaj też:

Miedwiediew o stanowisku władz USA: Teraz wojna jest nieunikniona