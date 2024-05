Masowe protesty w Gruzji. Starcia z policją i odwołana sesja parlamentu

Parlament Gruzji przyjął kontrowersyjną ustawę dotyczącą przejrzystości wpływów zagranicznych. Działania władz wywołały tłumne protesty. W ocenie jej przeciwników regulacja może zagrozić wolności słowa w Gruzji i staraniom kraju o akcesję do Unii Europejskiej.

Parlament odwołał sesję plenarną

Z powodu protestów gruziński parlament odwołał sesję plenarną. W komunikacie izby przekazano, że jest to związane z uszkodzeniem budynku w trakcie protestów. W środę policja użyła armatek wodnych oraz gazu łzawiącego i pieprzowego przeciwko dziesiątkom tysięcy manifestantów. W Tbilisi protestowało około 40 tys. osób

Tego dnia gruziński parlament przyjął ustawę w drugim czytaniu. W czasie dyskusji komisji prawnej na temat kontrowersyjnego projektu doszło do bijatyki miedzy posłami.

Trzecie i ostatnie jej czytanie planowane jest na połowę maja. Nie widomo jeszcze, czy odwołanie czwartkowej sesji plenarnej będzie miało wpływ na procedowanie ustawy, przekazała agencja Associated Press.

Czego dotyczy "ustawa o zagranicznych agentach"?

Chodzi o ustawę o przejrzystości wpływów zagranicznych, zwaną też "ustawą o zagranicznych agentach" oraz "ustawą rosyjską", bowiem przypomina rosyjskie przepisy, używane przez Kreml do zwalczania opozycji. Rządząca Gruzją trzecią kadencję partia Gruzińskie Marzenie powróciła do prac nad ustawą po tym, jak zrezygnowała z jej uchwalenia w marcu ubiegłego roku po masowych protestach i krytyce ze strony państw Zachodu.

Ustawa przewiduje, że organizacje otrzymujące ponad 20 proc. finansowania z zagranicy będą podlegać rejestracji i sprawozdawczości oraz trafią do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu. Przeciwnicy ustawy mówią, że może ona zostać użyta przeciwko działaczom opozycyjnym i społeczeństwu obywatelskiemu. Przedstawiciele USA, Unii Europejskiej i ONZ wyrażają zaniepokojenie i apelują do władz Gruzji o wycofanie się z projektu. Zwracają uwagę, że stoi on w sprzeczności z europejskimi aspiracjami Gruzji i procesem eurointegracji. 14 grudnia 2023 r. Rada Europejska przyznała Gruzji status kraju kandydującego do Unii Europejskiej.