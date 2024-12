Seria brutalnych pobić w Warszawie. Sprawcami cudzoziemcy

Do brutalnych ataków dochodziło m.in. w rejonie ulic Kruczej, Żurawiej i Nowogrodzkiej. Modus operandi sprawców był w każdym z przypadków zbliżony.

Jeden wykręcał ręce, drugi uderzał

– Na początku podchodzili do swoich ofiar, jeden z napastników wykręcał im ręce i trzymał, a drugi bił. Na koniec kradli pokrzywdzonym rzeczy – powiedział mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy policji, cytowany przez serwis Interia.pl.

Zatrzymani zostali 35-latek i 37-latek. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty za rozboje w centrum stolicy.

Sąd postanowił o zastosowaniu wobec nich tymczasowego aresztowania.

Atak w windzie. Napastnik zabrał ofierze pieniądze

W toku postępowania wyszło na jaw, że młodszy z podejrzanych był również sprawcą brutalnego rozboju, który został dokonany w budynku przy Alei Jana Pawła II. W windzie pobity został wówczas 23-letni mężczyzna.

Jak przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak, podejrzany celowo wybrał najwyższe piętro, a gdy zamknęły się drzwi windy, Gruzin zaatakował jadącego z nim mężczyznę. Gdy drzwi już się otworzyły, pokrzywdzony – pod wpływem siły jednego z ciosów – wypadł z windy na posadzkę. Mimo to, napastnik wciągnął go z powrotem do windy i dalej bił. Według relacji mł. asp. Pacyniaka, sprawca ukradł pokrzywdzonemu saszetkę z pieniędzmi, dokumentami i telefonem komórkowym. Ofiara ataku trafiła natomiast do szpitala z groźnymi obrażeniami. U mężczyzny zdiagnozowano m.in. złamanie oczodołu.

35-letni sprawca został namierzony dzięki nagraniom z monitoringu. Rozpoznano go po kurtce.

To kolejny przypadek napaści z udziałem cudzoziemców w centrum Warszawy. Pod koniec października policja zatrzymała czterech Turków awanturujących się w Śródmieściu. Mężczyźni rzucili się na siebie z nożami. Jedna osoba trafiła do szpitala.

