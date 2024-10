Burda z użyciem noży w centrum Warszawy. Czterech Turków zatrzymanych

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w kebabowym w środę w zagłębiu w centrum stolicy. Chodzi o rejon nieopodal dawnego kina "Femina" na ul. Jana Pawła II w Śródmieściu, gdzie w bliskiej odległości znajduje się ponad 10 lokali oferujących dania kuchni bliskowschodniej.

Burda w Warszawie

Jak informuje TVP Info, w wyniku bójki, w której użyte zostały noże, jedna osoba trafiła do szpitala. Osoby, które wszczęły awanturę to Turcy. W bijatykę włączyli się także sprzedawcy, którzy wybiegli z restauracji z długimi z nożami do krojenia mięsa. Świadkowie zdarzenia przekazali, że jeden z mężczyzn miał paść na ziemię od ciosu nożem.

Czterech Turków zatrzymanych

Na miejsce zdarzenia szybko przyjechała policja. – Interweniowaliśmy przed punktem gastronomicznym przy alei Jana Pawła II. Policjanci pojawili się na miejscu błyskawicznie, kilka minut po zgłoszeniu – powiedział TVP Info Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście.

Policjant przekazał, że zatrzymane zostały cztery osoby narodowości tureckiej. – Piąty mężczyzna został przetransportowany do szpitala z obrażeniami. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

