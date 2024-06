Nie żyje legendarny aktor. Pożegnał go Donald Tusk

Nie żyje wybitny amerykański aktor i producent filmowy pochodzenia kanadyjskiego. Laureat honorowego Oscara za całokształt twórczości. Donald Sutherland zmarł w wieku 88 lat po długiej walce z chorobą. Informację o jego śmierci przekazał syn gwiazdora, również aktor – Kiefer Sutherland.

Nie żyje wybitny amerykański aktor. Donald Tusk opublikował pożegnanie

"Z ciężkim sercem zawiadamiam, że zmarł mój ojciec Donald Sutherland. Osobiście uważam, że jest to jeden z najważniejszych aktorów w historii kina. Nigdy nie bał się roli, dobrej, złej czy brzydkiej. Kochał to, co robił i robił to, co kochał. Nie można prosić o nic więcej" – napisał, dodając, że jego ociec "dobrze przeżył swoje życie".

Aktora pożegnał m.in. polski premier Donald Tusk. "Spoczywaj w pokoju Donald Sutherland – najlepszy ze wszystkich Donaldów" – napisał po angielsku na platformie X.

Kim był Doald Sutherland?

Donald Sutherland debiutował na dużym ekranie w połowie lat 60. Role w takich filmach jak: "Parszywa dwunastka", "Złoto dla zuchwałych", "MASH" i "Klute", wyniosły go na szczyty popularności i zapewniły stałe miejsce w historii kina. Legendarny aktor znany jest również z takich produkcji, jak: "Casanova" Federico Felliniego, "Orzeł wylądował", "Zwyczajni ludzie" czy "Igła".

W 2012 r. Sutherland wcielił się w postać prezydenta Snowa, głównego antagonisty serii filmowej "Igrzyska śmierci".

Przez całą karierę zagrał niemal 170 filmowych ról. We wrześniu 2017 roku Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła przyznanie Sutherlandowi honorowego Oscara za całokształt twórczości aktorskiej.

Aktor był trzykrotnie żonaty i miał pięcioro dzieci, w tym aktorów: Kiefera Sutherlanda, Rossifa Sutherlanda i Angusa Sutherlanda.

Zmarł po długiej chorobie w Miami 20 czerwca 2024 r.

